買新樓難抽過居屋 樓市交投全面升溫

8月下旬新盤市場氣氛升溫，市區焦點新盤、華潤置地海外發展的西南九龍新盤「叡璟I」，憑藉低價開售策略成功引爆市場購買力。項目首輪累收高達47,101個認購登記，超額認購逾260倍，一舉刷新今年初新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」(第2B期)的紀錄，榮登歷史首輪收票量最多的「新盤票王」。

項目總收票量驚人，但發展商首輪僅安排180伙發售，出現極端的供求失衡，現場抽籤氣氛更是空前緊湊。更值得注意的是，在這180個單位中，發展商已撥出82伙優先供「最少買兩伙」的A組大手客認購；換言之，留給一般散客的B組僅餘98伙配額。據悉，A組錄得8,112張入票，B組更錄得38,989個登記，相當於397人爭一伙，真正演變成「爭崩頭」的局面。今次搶盤熱潮不只是散客瘋搶，連大手客亦爭得火熱，樓市久違的搶盤氣氛可見一斑。激烈競爭背後，散客要脫穎而出幾乎全憑運氣。

若對比最近兩期「居屋2024」及「居屋2025」約十多倍的整體超額認購，「叡璟I」中籤難度堪稱比資助房屋更高，徹底刷新了近年散客搶盤的難度上限。

「叡璟I」今次搶盤熱潮不只是散客瘋搶，連大手客亦爭得火熱，樓市久違的搶盤氣氛可見一斑。激烈競爭背後，散客要脫穎而出幾乎全憑運氣。

8 月份一手重上千宗水平

「票王效應」一石激起千層浪，熾熱的入市氣氛迅速帶動整體一手市況。在叡璟開售的周末(8月22及23日)，一手市場共錄得近250宗成交，不但較前一周僅約105宗急升1.3倍，更創下自今年5月(5月9及10日錄約570宗)以來逾三個月的單一周末新高。見市場氣氛升溫，其他發展商亦加快推盤步伐，爭相分一杯羹，新盤百花齊放，8月全月一手成交量成功重上1,000宗水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，除了新盤市場持續高溫，大批未能如願中籤的向隅買家怕遲買更貴，紛紛轉投二手市場尋覓心水單位。在「叡璟I」開售的同一個周末，二手市場同樣受到提振，十大屋苑成交量回升至17宗，為近12個周末以來首次重返雙位數，創下第三季表現最亮眼的周末。購買力逐步釋放，預計整體樓市在整固過後將持續向好。