映匯示範單位｜357呎兩房連儲物室 樓層高度3.33米(多圖有片)｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」提供263伙，單位實用面積介乎226至630方呎，戶型涵蓋一房至三房，亦設少量特色單位；當中主打一房及兩房，合共涉及212伙，佔全盤逾80%。

戶型分布方面，標準單位中一房佔84伙、兩房佔121伙、三房佔49伙。項目設有一個無改動示範單位，參照23樓單位D為藍本搭建，屬兩房連儲物室間隔，實用面積357方呎，層與層之間高度約3.33米。客飯廳及睡房地板則採用新型EnkaSonic隔音地板，有效降低噪音。

客飯廳以長方形布局，玻璃摺門連接至38方呎的「三合一」露台，與兩間睡房均面向東南，由睡房1橫跨至客飯廳及睡房2，全長約6.5米的廣角景觀立面，住戶可遠眺港島北角、太古城一帶景觀。