映匯示範單位｜357呎兩房連儲物室 樓層高度3.33米(多圖有片)｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」提供263伙，單位實用面積介乎226至630方呎，戶型涵蓋一房至三房，亦設少量特色單位；當中主打一房及兩房，合共涉及212伙，佔全盤逾80%。
戶型分布方面，標準單位中一房佔84伙、兩房佔121伙、三房佔49伙。項目設有一個無改動示範單位，參照23樓單位D為藍本搭建，屬兩房連儲物室間隔，實用面積357方呎，層與層之間高度約3.33米。客飯廳及睡房地板則採用新型EnkaSonic隔音地板，有效降低噪音。
客飯廳以長方形布局，玻璃摺門連接至38方呎的「三合一」露台，與兩間睡房均面向東南，由睡房1橫跨至客飯廳及睡房2，全長約6.5米的廣角景觀立面，住戶可遠眺港島北角、太古城一帶景觀。
⇊直擊映匯23樓單位D⇊
設計師採用高雅柔和的淺木紋櫥櫃面板，配合同色系木紋地板，令整體空間更顯雅致且倍感寬敞。浴室則選用高質感瓷磚牆身，配以工藝細緻的木質洗手盆櫃，配備瑞士Geberit座廁、德國Hansgrohe洗面盆龍頭、花灑套裝、日本Panasonic浴室寶等。單位開放式廚房配備意大利Mia Cucina煮食爐、櫥櫃及德國Siemens抽油煙機；更特設大量天花收納空間。
「映匯」位於紅磡黃埔街28號，為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。地庫2層提供24個住宅停車位，地庫1層提供10個住宅停車位，住客會所總面積4,512方呎，預計關鍵日期為2026年9月30日。