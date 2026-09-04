盈大與凱悅酒店集團合作 日本北海道二世古別墅登場

盈科大衍地產(432)與凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corporation)聯合宣布，「ONE HANAZONO VILLAS」將會成為日本首個柏悅品牌別墅。項目位處日本著名滑雪勝地二世古HANAZONO核心地段，僅限量呈獻13棟尊貴獨立別墅。項目匯聚建築大師隈研吾(Kengo Kuma)的宏大構想、與室內建築大師傅厚民(André Fu)的空間美學，以及二世古花園柏悅酒店團隊的精緻服務，以私密格局、卓越設計及與自然景緻的渾然天成為核心，重新定義雪域生活美學。 別墅面積最大逾 1 萬呎 「ONE HANAZONO VILLAS」居高視野開闊，每幢別墅均以氣派獨立大宅規格打造，並提供寬敞的起居空間，旨在於四季之中皆能締造奢適自在的居住體驗。業主可專享私人會所，並可透過滑雪進出(ski-in/ski-out)設計直接連接雪道，同時享用專為Après-ski及社交聚會而設的貴賓室。項目由二世古花園柏悅酒店團隊負責管理及服務，讓業主享有私人府邸的私密自主，又能體驗柏悅品牌享負盛名的客製化服務及專業管理。

每幢別墅面積介乎約700至1,000方米(約7,500至10,400方呎)，設有四至六間臥室套房。大部分別墅坐擁羊蹄山壯麗全景，兩棟由大師匠心設計的示範別墅預計將於今年冬季竣工。

盈大地產執行董事及副主席林裕兒表示，集團一直致力發展兼具卓越品質與前瞻視野的發展項目。承接二世古花園柏悅酒店及其品牌住宅項目自2020年開幕以來所獲得的廣泛讚譽，非常高興透過日本首個柏悅品牌別墅「ONE HANAZONO VILLAS」，進一步深化與凱悅酒店集團的長期合作關係。每棟別墅均以「可世代傳承的珍藏級藝術品」為設計核心，無論是工藝細節還是價值內涵，皆堪稱傳承之選。 林裕兒指，此里程碑是集團推動日本二世古發展願景的重要一步。項目進一步彰顯雙方對匠心設計與精緻生活品味的共同追求，並鞏固HANAZONO地區作為亞洲頂級滑雪勝地的非凡地位。「ONE HANAZONO VILLAS」更擁有罕見的滑雪進出(Ski-in/Ski-out)的尊貴體驗，這不僅在二世古極為罕有，即使放眼全球亦屬難得，充分彰顯其無與倫比的專屬價值與稀缺屬性。

凱悅酒店集團大中華區總裁及亞太區拓展總裁何國祥表示，集團非常高興與盈大地產再度攜手，共同呈獻「ONE HANAZONO VILLAS」，並以此作為柏悅品牌住宅系列發展歷程中具指標性的重要里程碑。集團與盈大地產的合作建基於雙方理念與專業實力高度契合，持續見證眼光獨到的買家對頂級住宅產品的強勁需求。他們不僅追求卓越設計與細緻服務，更看重絕佳私隱，以及真正尊貴且高度個人化的居住體驗。「ONE HANAZONO VILLAS」正是透過一系列私密獨立的別墅，並結合柏悅品牌的專業服務，完美詮釋了這一願景。

凱悅酒店集團全球品牌公寓負責人Tina Necrason稱，「ONE HANAZONO VILLAS」標誌著凱悅品牌住宅版圖一次意義深遠的拓展。項目僅設13棟獨立別墅組成，坐落於全球最受推崇的滑雪勝地之一，集匠心設計、個人化的服務與尊貴私密的居住體驗於一身。 盈大地產透過發展高端酒店、住宅及度假區基礎設施，於推動二世古 HANAZONO地區的長期發展中扮演著核心角色。集團於HANAZONO及WEISS地區坐擁超過270萬方米(約2,900萬方呎)的土地儲備，體現其對長期推動高品質區域發展與一體化高端生活圈的堅定承諾。