曦蕓居與港安醫療攜手開創綜合護理新模式 實踐私營醫院與長者社區無縫連接

港島跑馬地曦蕓居與港安醫療簽署合作備忘錄，建立私營醫院與香港首個高端「持續照顧退休社區」（CCRC）之間的系統性醫療協作。今次合作標誌著 香港在推動長者生活、醫療服務及持續照護方面，邁出建立更緊密融合模式的重要一步。 隨著香港人口持續老化，長者所需的照顧亦日趨複雜且長期性，對長者生活、醫療服 務及持續照護之間協調的支援需求，與日益增加。然而，長者及其家屬在不同服務及 照護環境之間尋求支援時，仍可能面對服務分散、對接流程不明確及銜接不足等挑戰。曦蕓居與港安醫療的合作，雙方團隊將持續進行知識交流與聯合培訓，確保在有需要時能迅速回應，提供適時的共同協作，讓住戶獲得無縫、連貫的醫療照護。

根據合作備忘錄，港安醫療成為曦蕓居的醫療合作夥伴。合資格住戶可透過專設的24小時緊急對接機制及醫療協調式照顧，更快捷地獲得香港港安醫院–司徒拔道的服務支援，相關安排由急症科護理團隊管理。該機制旨在確保住客能及時獲得緊急評估、急救及穩定病情、影像診斷，並在有臨床需要時，適時安排深切治療或特別加護照護 服務，以及後續的入院安排及專科跟進。 以心臟科服務為例，是次合作可為合資格住戶提供香港港安醫院—司徒拔道的心臟科 服務安排。該院的香港心臟中心為全港首間設於私家醫院的心臟專科中心，提供各類心臟治療，由「通波仔」手術，以至複雜的換心瓣手術，一應俱全。當住戶出現急性心臟疾病（包括急性心肌梗塞、心絞痛或肺栓塞等）時，港安醫療團隊可提供快速風險評估、診斷及緊急治療，並按臨床需要安排使用相關醫院醫療服務。

除了緊急醫療外，雙方合作亦涵蓋預防性健康管理及康健管理，範疇包括健康篩查、健康監測、基層及專科醫療服務、疫苗接種計劃、癌症篩查、慢性疾病管理、跌倒預防、疼痛管理及營養諮詢等。透過曦蕓居的長者生活平台與港安醫療的臨床專業相互結合，是次合作將進一步強化住戶可持續獲得的照護支援，同時為其家人帶來更大安 心與保障。

其士集團董事總經理譚國榮表示，香港正進入人口高齡化的新階段，社會亦是 時候重新思考長者生活的未來。長者的需要不應只局限於住宿或照護服務。隨著人均 壽命不斷延長，長者所需要的支援不應只在需要醫療照護時才出現，而應貫穿晚年生 活的不同階段，讓他們能在尊嚴、目標與自主選擇中生活，並有信心在需要時可獲得適切照顧。 多年來，其士集團與香港同步成長，積極參與城市與社區發展。我們相信，未來的長 者生活模式，在於建立一個整合環境，讓居住生活、醫療照護、康健管理及持續照護 能圍繞每位長者的個別需要彼此配合。這正是曦蕓居及其持續照顧退休社區模式背後 的願景：打造一個能陪伴長者面對健康及生活需要轉變的社區，並在合適的時間連繫 適切支援。

與港安醫療的合作，正是實踐這個願景的重要一步。透過專設的24小時緊急轉介機制及醫療「協調式照顧」，我們正加強住戶及時獲得緊急醫療支援及適切醫院專科照護的渠道，並為住戶及其家人帶來更連貫的照護體驗。更重要的是，我們期望這一系統性 合作可成為一個具體示例，展示長者生活社區與醫療服務提供者如何在各自的專業角 色內協作，共同支持香港醫社融合的持續發展。 港安醫療首席營運總監岑良表示，香港的醫療體系長期側重「治病」，而安老服 務則着重「照顧」；兩者之間存在着一定落差，意味着居於照護環境的長者，一旦遇上 緊急情況，可能會未能在關鍵時刻即時獲得所需的醫療支援。是次合作建基於適時的 信息對接、靈活的個案對接安排及出院後跟進等核心原則，雙方均在各自的專業範圍內盡全力為有需要的病人提供最適切的照顧安排。

港安醫療一直秉承基督復臨安息日會「全人照護」的理念，深信真正的療癒不止針對疾病本身，更應同時涵蓋病人的心理、社交及心靈需要。把這份理念延伸至社區長者照護，正是港安醫療熱切期盼實現的目標。透過專設的緊急對接渠道、外展醫療服務及遙距醫療，我們希望突破醫院場域的限制，將專業醫療支援帶到更貼近長者生活社區的地方。雙方將以協作方式合作，而臨床評估、分流及治療決定，則由相關醫護專業人員根據住戶的臨床需要作出。