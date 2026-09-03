映匯CHESTER II今公布首張價單 折實呎價最低為19,732元

恒地(012)旗下的紅磡重建項目，原為必嘉坊的MIDTOWN SOUTH第六期映匯CHESTER II，於今日公布首張價單，首批涉53伙，折實價542.88萬元起，折實呎價由19,732元至24,424元，折實平均呎價為21,388元。包括20伙1房、21伙2房及12伙3房，實用面積介乎269至418平方呎。

價單定價為603.2萬至1,077.6萬元，價單呎價介乎21,924至27,137元，最高優惠為10%折扣，折實售價由542. 88萬至969.84萬元。呎價最低單位為6樓D室，實用面積357平方呎，為兩房間隔，折實價704.4萬元，折實呎價19,732元。

項目提供263伙，戶型涵蓋一房至三房，實呎介乎226至630平方呎，包括88伙一房、124伙兩房及51伙三房，當中設1伙連天台特色戶，實呎630平方呎，為三房一套連儲物室間隔。