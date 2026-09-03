海德園2期首推52伙兩房戶 下周五招標開賣｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」2期(第1座)，並以招標形式於下周五(11日)推售首批52伙兩房單位。
招標單位涵蓋第1(1A)座52伙兩房連套房及開放式廚房戶型單位，實用面積介乎585至601方呎。當中，中高層單位可飽覽遼闊海景，而低層及中層單位則可俯瞰住客會所CLUB HEADLAND約4,000方呎綠意草地。
項目至今已售出397伙單位，佔已推出430伙單位92%。所有一房標準單位已全數售罄，尚餘少量兩房單位。
太古地產住宅業務董事杜偉業指，隨著「海德園」經已落成並開放現樓示範單位，欣見海德園銷售表現持續強勁，目前共售出92%已推售單位，總銷售額逾36億元。項目深受市場歡迎，充分體現買家對海德園卓越品質，以及對港島東長遠吸引力的信心。他續指，項目全新一期優質單位提供寬敞的生活空間，進一步體現我們營造優質社區的理念，結合匠心設計、頂尖生活配套、高私隱度及完善交通網絡的優勢，奠定非凡都市生活的全新標準。
海德園2期(第1座)共提供258伙兩房至四房單位，實用面積由547至2,847方呎，大部分單位坐擁壯麗海景。每層標準樓層均設有兩個升降機大堂，每個升降機大堂配備兩部住客升降機，供3至4伙住戶使用，提升住戶私隱度，並為追求舒適居住環境的家庭提供理想選擇。透過連接海德園兩期項目的行人天橋，住戶能暢達項目內每個角落，盡享便利。
隨著項目會所CLUB HEADLAND第二期落成，住戶將可享用更多休閒配套，包括4,000方呎戶外草坪、咖啡吧、燒烤設施，以及一系列室內及戶外休憩及社交空間。CLUB HEADLAND將提供共30項優質設施，面積約80,000方呎，進一步提升住戶的身心健康及生活質素。 項目第一座設有直達公共交通總匯及柴灣道的專屬入口，附近有逾 40 條巴士及專線小巴路線，連接港九新界多個核心地區，方便住戶出行。此外，由2026年9月1日起，住戶更可享兩年免費專車接送服務，往返港鐵杏花邨站及太古城中心。