海德園2期首推52伙兩房戶 下周五招標開賣｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」2期(第1座)，並以招標形式於下周五(11日)推售首批52伙兩房單位。

招標單位涵蓋第1(1A)座52伙兩房連套房及開放式廚房戶型單位，實用面積介乎585至601方呎。當中，中高層單位可飽覽遼闊海景，而低層及中層單位則可俯瞰住客會所CLUB HEADLAND約4,000方呎綠意草地。

項目至今已售出397伙單位，佔已推出430伙單位92%。所有一房標準單位已全數售罄，尚餘少量兩房單位。

太古地產住宅業務董事杜偉業指，隨著「海德園」經已落成並開放現樓示範單位，欣見海德園銷售表現持續強勁，目前共售出92%已推售單位，總銷售額逾36億元。項目深受市場歡迎，充分體現買家對海德園卓越品質，以及對港島東長遠吸引力的信心。他續指，項目全新一期優質單位提供寬敞的生活空間，進一步體現我們營造優質社區的理念，結合匠心設計、頂尖生活配套、高私隱度及完善交通網絡的優勢，奠定非凡都市生活的全新標準。