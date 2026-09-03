新盤票王再創紀錄！叡璟I截收逾5.8萬票 超額逾573倍｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」壓軸一輪銷售單位於今日(3日)截票，接獲逾5.8萬個購樓意向登記，較周六(5日)以價單形式推售的101伙單位超額認購逾573倍，再度刷新本港紀錄，「新盤票王」實至名歸。入票人士中除了有眾多向隅客之外，亦有不少新客源入票，對壓軸一輪銷售相當有信心。同時，項目招標單位銷情亦持續暢旺，足證項目價量兼備。

周六價單發售單位涵蓋42伙一房、38伙兩房、11伙三房，以及10伙三房一套房單位，實用面積介乎307至680方呎。扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由553.9萬至1,404萬元，折實呎價介乎約17,789元至22,777元。當中更特別推出1伙連全屋精緻裝修及傢俬的兩房單位，為第3B座28樓H室，實用面積473方呎，亦為展銷廳所展示的無改動示範單位。