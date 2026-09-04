50指標屋苑上周買賣按周回升6% 利嘉閣：呈連升之勢 創近9周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，剛過去一周指標屋苑交投持續造好，主因市區焦點新盤收票反應熱烈，開售即見沽清，極大鼓舞整體置業信心，帶動二手市場同步回暖。隨著二手經歷一段時間低位整固後，剛性需求買家及部分一手向隅客相繼回流，交投呈現自低位徐徐回升之勢。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（24/8—30/8）共錄72宗買賣個案，較前周（17/8—23/8）的68宗再增約6%，不僅呈現連升三周之勢，更成功突破七十宗大關，創下近9周以來的新高紀錄。

三區兩升一跌 按地區劃分，上周港島區及新界區指標屋苑交投量均有增加，九龍區則按周減少。當中港島區8個指標屋苑上周共錄17宗買賣，較前周的12宗增加5宗或42%，其中太古城上周共錄7宗成交，較前周多一宗；上周另有多個屋苑打破零成交悶局，康怡花園上周錄3宗成交，嘉亨灣及南豐新邨同錄2宗成交；藍灣半島、海怡半島及杏花邨期內各錄1宗成交，鯉景灣則暫時「捧蛋」。

新界區買賣按周升 15% 新界區方面，21個指標屋苑上周共錄31宗買賣，較前周的27宗升約15%，其中嘉湖山莊期內錄4宗成交，按周不變；名城、沙田第一城、新港城及藍天海岸上周同錄3宗成交，當中名城更錄按周2倍的升幅；YOHO TOWN 上周亦升1倍錄2宗成交。