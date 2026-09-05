中環元益大廈一籃子物業放售 總意向價1.32億｜商舖市況

受惠於旅客數字上揚，中環舖市復甦步伐跑贏大市，多個財團入市購入中環蘇豪區一帶的舖位，中環舖價正穩步向上。有業主趁市況向好放售持貨多年的中環元益大廈一籃子物業，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，涉及總意向價約1.32億元。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事馬振順表示，是次放售項目位於中環威靈頓街27至29號元益大廈地下27號舖及29號舖連閣樓、地庫、一樓及二樓全層，整個項目建築面積共約6,120方呎，將以「現狀」、部分交吉及部分連租約形式交易，可一併或獨立出售。其中連租約部分租金回報更達4厘或以上。是次放售單位均配備三相電，部分單位內更設有洗手間，相當適合品牌零售、食肆、美容等行業進駐。