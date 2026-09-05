中環元益大廈一籃子物業放售 總意向價1.32億｜商舖市況

受惠於旅客數字上揚，中環舖市復甦步伐跑贏大市，多個財團入市購入中環蘇豪區一帶的舖位，中環舖價正穩步向上。有業主趁市況向好放售持貨多年的中環元益大廈一籃子物業，並委託中原(工商舖)獨家代理銷售事宜，涉及總意向價約1.32億元。
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事馬振順表示，是次放售項目位於中環威靈頓街27至29號元益大廈地下27號舖及29號舖連閣樓、地庫、一樓及二樓全層，整個項目建築面積共約6,120方呎，將以「現狀」、部分交吉及部分連租約形式交易，可一併或獨立出售。其中連租約部分租金回報更達4厘或以上。是次放售單位均配備三相電，部分單位內更設有洗手間，相當適合品牌零售、食肆、美容等行業進駐。
馬振順指出，元益大廈位處中環區飲食及零售旺段，距離中環港鐵站僅數分鐘步程，鄰近畢打行、娛樂行等區內地標，與蘭桂坊亦僅數街距離，日夜人流不俗，同時，元益大廈附近知名食肆林立，當中亦不乏米芝蓮餐廳食肆等：同時，置地廣場及國際金融中心等地標購物熱點亦近在咫尺，可提升區內整體零售及餐飲消費力。
馬振順分析，中環區作為本港旅遊及商貿核心，區內物業向來具有保值力強，且具升值潛力，舉例來說，中環威靈頓街62號威蘭樓全幢，以約6,680萬元沽出，項目為樓高6層的商業大廈，於1978年落成，近半世紀來首次推出市場即獲承接，反映中環區商用身業市況轉好，升值潛力大。
馬振順認為，舖市低迷時間漸過去，目前本港旅客數字有所提升，加上零售銷貨額表現亦見穩步轉好，核心旅遊消費區舖市會率先受惠，而中環區舖市具地利、消費慣性，國際知名度等優勢，相信可吸引更多本地、海外及內地投資者追捧。同時，是次放售一籃子物業大多以連租約出售，可即時為新買家提供穩定且理想的租金回報。業主是次叫價克制，配合區內新近錄得的獲利成交帶動市場氣氛，相信將持續吸引長線投資者及自用買家關注。