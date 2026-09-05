火炭御龍山三房套戶1300萬轉手 長情業主單位勁升127%｜二手樓成交

中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄表示，分行最新錄火炭駿景園11座中層A室，單位實用面積1,039方呎，三房連套房及工人套房間隔，叫價約1,338萬元，日前議價後以1,300萬元獲承接，呎價12,512元。

霍栢雄指，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，位置方便，即決定購入單位自住。據了解，業主則於1996年以573萬元買入單位，持貨約30年，現轉手帳面獲利727萬元離場，單位期內升值約127%。

資料顯示，御龍山位於火炭樂景街28號，鄰近港鐵火炭站，2008年入伙，共有10座，提供1,375伙。