景觀升級帶動呎價破頂 壹沐第2期 坐擁開揚維港景

市區新盤樓價再現突破，由恒基地產發展的土瓜灣「壹沐HIGHWOOD」第2期一個三房連大平台特色單位，招標成交價1,178.1萬元，呎價高見3.3萬元，創項目第2期呎價新高。隨着項目第2期距離預計落成日期不足一年，近期成交持續湧現。截至8月17日，整個系列至今累售693伙，套現逾46.7億元。

逾半單位享海景

壹沐位於九龍市區核心黃金地段的馬頭角土瓜灣道70號，分兩期發展，合共提供逾800個住宅單位。其中第2期佔415個單位，戶型涵蓋一房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎232至957平方呎。項目設有兩層高、面積約6萬呎基座商場，以及約28,500平方呎住客會所連園林空間，匯聚多項優勢。

項目坐落九龍市區核心黃金地段，鄰近港鐵站，坐擁海心公園景，超過一半單位可享有海景，第2期最大的賣點之一是部分中高層單位可遠眺維港及港島海岸線，視野更加開揚。其中2期2座18樓D室，實用面積350平方呎，屬東南向海景戶，可飽覽啟德跑道區全景及港島東海景。配搭單位大廳的落地玻璃趟門，增加採光度之餘，亦方便戶主欣賞室外景致。