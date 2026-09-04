海外樓市｜紐約租金凍結風暴 百萬伙受惠 港人租客苦等兩年「絕世筍盤」

紐約市房屋政策近日再拋出震撼彈！現任市長曼達尼（Zohran Mamdani）繼早前徵收超級富豪「第二層物業豪宅稅」（Pied-à-Terre Tax）後，近日為兌現競選承諾，成功推動全紐約市約100萬個租金管制（Rent-stabilized）單位的租金凍結，佔整體出租盤源約一半，並將於今年10月起全面凍結租金2年。
撰文：全球樓行
尤其是曼克頓新租約中位數在7月份飆升至破紀錄的5,000美元(約3.9萬港元)之際，根據美國紐約市的獨立預算辦公室(the city’s Independent Budget Office)5月份數據，該批受管制單位中位數僅約1,600美元(約1.2萬港元)，無疑成為不少紐約租客心中的「絕世筍盤」。
一盤難求 租客私下支付中介費
要在紐約尋找這類筍盤，難度堪比中六合彩。據紐約市租金指導委員會(RGB)主席Chantella Mitchell 6月聲明，全市出租空置率僅1.41%，租金管制單位空置率更低至0.98%。紐約市審計長辦公室去年10月報告指出，嬰兒潮及X世代遠比千禧或Z世代更容易入住這類單位，且極不願遷出；加上舊樓重建，這類單位的比例已從1991年的36%縮水至2023年的28%。
雖然紐約市去年已禁止中介向租客收取中介費，但是優質的租管單位競爭激烈，部分年輕租客更不惜大灑金錢支付，仍想入住相關單位。現年30歲的港人林小姐，早年留學美國並在當地工作了近8年，林小姐接受訪問時指，為了尋找布魯克林Bushwick的單位花了近兩年時間等機會，甚至私下支付了中介費給經紀，希望可以獲得最新的放盤資訊，現時月租2,000美元 (約1.56萬港元)的300呎單位，她指，同類型的單位過去都有2500至3000美元(約1.8至2.35萬港元)不等，她認為支付了中介費以長遠計絕對回本。
尋找「筍盤」秘笈
根據租屋平台Openigloo指出，這類平價盤仍有流轉，截至今年2月，高達35%用戶仍在篩選這類單位，比例更是按年急升一成。有業內人士建議，租客可在房地產網StreetEasy搜尋「rent-stabilized」關鍵字，並留意相關大廈有否按《第86號地方法》(Local Law 86 / Rent Transparency Act)張貼法定告示。租客簽約後，可以向當局免費索取租金歷史紀錄，有租客更曾藉此發現業主違法收取租金費用，更成功將月租由3,400美元(約2.7萬港元)大劈至1,800美元(約1.4萬港元)。