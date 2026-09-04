海外樓市｜紐約租金凍結風暴 百萬伙受惠 港人租客苦等兩年「絕世筍盤」

紐約市房屋政策近日再拋出震撼彈！現任市長曼達尼（Zohran Mamdani）繼早前徵收超級富豪「第二層物業豪宅稅」（Pied-à-Terre Tax）後，近日為兌現競選承諾，成功推動全紐約市約100萬個租金管制（Rent-stabilized）單位的租金凍結，佔整體出租盤源約一半，並將於今年10月起全面凍結租金2年。

尤其是曼克頓新租約中位數在7月份飆升至破紀錄的5,000美元(約3.9萬港元)之際，根據美國紐約市的獨立預算辦公室(the city’s Independent Budget Office)5月份數據，該批受管制單位中位數僅約1,600美元(約1.2萬港元)，無疑成為不少紐約租客心中的「絕世筍盤」。

一盤難求 租客私下支付中介費

要在紐約尋找這類筍盤，難度堪比中六合彩。據紐約市租金指導委員會(RGB)主席Chantella Mitchell 6月聲明，全市出租空置率僅1.41%，租金管制單位空置率更低至0.98%。紐約市審計長辦公室去年10月報告指出，嬰兒潮及X世代遠比千禧或Z世代更容易入住這類單位，且極不願遷出；加上舊樓重建，這類單位的比例已從1991年的36%縮水至2023年的28%。