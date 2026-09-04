市區新盤浪接浪 恒地紅磡映匯 入場折實五球半有找

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民指，映匯首批53伙，包括20伙1房、21伙2房及12伙3房，實用面積介乎269至418平方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由542.9萬至969.8萬元，折實呎價19,732至24,424元。入場單位為6樓L單位，實用面積269平方呎，折實價542.9萬元，折實呎價20,181元。

9月多個市區新盤齊發搶客。恒基地產(0012)發展的紅磡MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」，昨公布首批價單涉53伙，折實542.9萬元起入場；另太古地產(1972)等合作發展的港島東海德園第2期ONE HEADLAND剛獲批預售樓花同意書，首批推出52個兩房單位招標。

林達民續指，首批為「首映價」，較同系近期成交價「刻意撳低」約5%，及後加推具提價空間。項目明日起會對外開放示範單位及收票，最快下周加推及上載銷售安排。

太古地產推海德園2期招標

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，港島東海德園第2期ONE HEADLAND剛獲批預售樓花同意，並已上載樓書及銷售安排，首批推出52個兩房單位作招標，實用面積585至610平方呎，價錢會以項目第1期兩房戶作參考。參考海德園1期於上月共售出約40個兩房單位，成交實呎介乎約1.8萬至2.2萬元。

海德園1期推出至今已售出約400伙

杜偉業續指，海德園1期由去年9月至今共推出約430伙，迄今已售出約400伙，佔已推出單位逾九成，當中已推出之1房戶亦已沽清，累計套現約36億元。