叡璟I三輪價單即日售罄 15日速沽482伙 吸金近45.6億｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」昨日(5日)進行壓軸一輪銷售136伙，包括以價單形式發售101伙及招標出售35伙，華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，當中價單發售的101伙即日火速沽清，項目三輪銷售短短15日，價單連招標累沽482伙，套現近45.6億元。 最大手客斥逾3900萬買4伙 施偉賢指，昨日價單發售單位開賣不足2小時，A組錄得42伙認購，套現逾3.8億元。A組大手客時段共有5組客人購入4伙，涉資超過3,210萬至3,900萬元。當中最大額成交的客人斥資超過3,900萬元購入1伙三房一套、2伙兩房及1伙一房單位。A組客人中不乏本區分支家庭及換樓客。

天台特色戶「雙破頂」售出 呎價2.93萬 施偉賢續指，項目昨日招標售出18伙，累計錄得68宗招標成交，合共套現逾9.5億元；昨日更錄得一宗「雙破頂」招標成交，為第3A座48樓A室天台特色戶，實用面積655方呎，連597方呎天台，屬三房一套(梗廚)間隔，以1,919.15萬元成交，呎價29,300元，創項目售價、呎價新高。 壓軸銷售累收58183票 超額逾575倍 「叡璟I」壓軸一輪銷售經核實，最終累收58,183個購樓意向登記，以價單推售101伙計算，超額認購逾575倍，再度刷新本港紀錄。當中A組佔10,107票，B組佔48,076票，全城熱捧。昨日客人出席率踴躍，高達95%，認購單位的買家以用家為主，當中約20%為大手客、約30%為本區分支家庭、約20%為換樓客、約30%為內地客、國際專才、以及海歸派。