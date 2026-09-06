叡璟第2期獲批預售 提供407伙 目標月內開賣｜西南九龍新盤

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」昨日(5日)進行壓軸一輪銷售136伙，包括以價單形式發售101伙及招標出售35伙，華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，當中價單發售的101伙即日火速沽清，鑑於市場上向隅者眾多，為了回應客人的殷切需求，項目第2期「叡璟II」已經取得預售樓花同意書，相關銷售籌備工作正準備得如火如荼，相信短期內公布銷售部署，目標月內展開銷售。

施偉賢指，昨日「叡璟I」銷售A組反應踴躍，不足2小時可供配選的三房戶全數獲揀選，共錄得42伙認購，套現逾3.8億元。A組大手客時段共有5組客人購入4伙，當中最大額成交買家購入1伙三房一套、2伙兩房及1伙一房單位，斥資逾3,900萬元。至於項目昨日招標售出18伙，更錄「雙破頂」成交，單位為第3A座48樓A室天台特色戶，實用面積655方呎，連597方呎天台，屬三房一套(梗廚)間隔，售價1,919.15萬元，呎價29,300元，創項目售價、呎價新高。「叡璟I」三輪銷售短短15日，價單連招標單位累沽482伙，套現近45.6億元。