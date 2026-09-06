滿．意首開現樓單位 短期內招標形式推售｜愉景灣新盤

由香港興業國際(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區「意濤」的新盤「滿．意」系列，自8月開放「滿．意2期」現樓海景大宅以來，收到不少市場查詢。為滿足準買家對更多元化戶型的需求，首度開放「滿．意」一房至三房現樓單位予傳媒率先參觀，並即日起接受準買家預約，項目更有機會短期內以招標形式推出。

香港興業國際集團有限公司銷售及市場推廣助理總經理陳秀珍表示，自8月份起開放現樓海景大宅予準買家預約參觀，吸引不同類型的客人參觀，除大量本地準買家外，亦不乏外籍人士及專程由內地來港的客戶及專才，市場反應理想。同時，不少客人渴望進一步了解，故徇眾要求，首度開放「滿．意」的全新一房至三房現樓單位予傳媒率先參觀，包括2伙全新「家居布置單位」，位於第9座11樓C及D單位；以及位於第6座10樓 A、B、C及F的4伙交樓標準單位，並即日起接受準買家預約參觀，項目更有機會短期內以招標形式推出。