淺水灣THE REPULSE PALACE別墅招標 市值逾9億(多圖)｜一手市況

第一集團控股有限公司商業拓展部董事郭照華(右二)、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑(左一)及中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠(右一)一同主持中原地產The Repulse Palace獨立門牌別墅獨家代理委託儀式。

由第一集團股東私人持有的淺水灣道72號「THE REPULSE PALACE」獨立門牌別墅，中原地產日前榮獲業主委託作為項目獨家代理再次推出市場放售。項目市值可達約9億至10億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十分榮幸獲得「THE REPULSE PALACE」項目的獨家代理權，中原團隊對是次頂級項目的銷售表現充滿信心。近期豪宅市場交投熾熱，頂級豪宅表現尤為亮眼。根據市場統計，8月份一手市場錄得約15宗樓價逾億元的大額成交，較7月約8宗大幅增加近九成；樓價5,000萬元以上成交亦錄得約37宗，按月增加近三成，顯示一手回勇並非只集中於中小型住宅，高端豪宅市場交投繼續升溫。今年首8個月，一手成交量已突破1.35萬宗，超越去年同期約13,473宗，並創2019年以來的6年同期新高；若與2023年及2024年同期比較，更分別大增約65%及30%。由此可見，高端實力資金與避險買家對香港樓市前景極具信心。

中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，山頂南區豪宅交投活躍，根據中原山頂南區統計，今年至今區內已錄得7宗獨立門牌豪宅成交，創近6年新高，對上為2020年全年錄10宗。此類別墅大宅向來極度珍罕，現時全區可發售獨立門牌豪宅僅約25個；而在最核心的淺水灣及深水灣一帶，意向價介乎5億至10億元的獨立門牌放盤更少於5個，屬極具典藏價值的珍貴資產。

翻查資料，「THE REPULSE PALACE」過往早於2018年以意向價18億元推出放售，其後2022年時以市值22億元再次放售。而在2025年8月時重推，意向價已降至9億元。