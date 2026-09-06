CCL｜按周轉升0.3% 近4周守穩161點 新界西樓價創3年新高

二手樓價走勢回升，中原城市領先指數CCL最新報162.02點，按周升0.30%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，長沙灣新盤開價吸引，市場反應熱烈，帶動整體樓市氣氛活躍，CCL重上162點，創2023年8月底後157周(逾3年)次高。惟多個新盤陸續推售搶去焦點及購買力，加上不少筍盤已被消化，二手陷入拉鋸局面，影響樓價升勢受壓放緩，CCL窄幅向上，近4周處於161點到162點水平。第三季CCL目標挑戰165點，現時只相差2.98點或1.84%。

楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.87%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升20.11%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升19.26%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.32%。9月1日美國和伊朗互相發動襲擊，9月2日及3日港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目截標收4份標書，最終由新鴻基地產投得，9月3日紅磡「映匯」公布首張價單53伙，9月5日西南九龍長沙灣「叡璟I」第3輪價單發售101伙，「啟德海灣II」價單發售100伙，旺角「太子壹號」首推19伙招標，對本地二手樓價的影響將於2026年9月下旬公布的CCL才開始反映。