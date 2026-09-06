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出版：2026-Sep-06 19:00
更新：2026-Sep-06 19:00

CCL｜按周轉升0.3% 近4周守穩161點 新界西樓價創3年新高

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CCL｜按周轉升0.3% 近4周守穩161點 新界西樓價創3年新高

二手樓價走勢回升，中原城市領先指數CCL最新報162.02點，按周升0.30%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，長沙灣新盤開價吸引，市場反應熱烈，帶動整體樓市氣氛活躍，CCL重上162點，創20238月底後157(3)次高。惟多個新盤陸續推售搶去焦點及購買力，加上不少筍盤已被消化，二手陷入拉鋸局面，影響樓價升勢受壓放緩，CCL窄幅向上，近4周處於161點到162點水平。第三季CCL目標挑戰165點，現時只相差2.98點或1.84%

楊明儀表示，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.87%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升20.11%，較20249月首次減息前135.86點低位升19.26%，較20218191.34點歷史高位跌15.32%91日美國和伊朗互相發動襲擊，92日及3日港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目截標收4份標書，最終由新鴻基地產投得，93日紅磡「映匯」公布首張價單53伙，95日西南九龍長沙灣「叡璟I」第3輪價單發售101伙，「啟德海灣II」價單發售100伙，旺角「太子壹號」首推19伙招標，對本地二手樓價的影響將於20269月下旬公布的CCL才開始反映。

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四區樓價兩升兩跌

四區樓價表現呈「兩升兩跌」局面，新界西CCL_Mass147.52點，按周急漲2.38%，升幅為今年1月底後31周以來最大，連升4周共3.38%，指數創20239月初後156(3)新高。港島CCL_Mass164.28點，按周升0.31%，結束2周連跌，指數為20238月中後158(3)3高。

九龍CCL_Mass158.91點，按周跌0.38%，連跌2周共0.68%，指數仍為20238月初後160(3)10高。新界東CCL_Mass178.08點，按周挫1.04%，連跌2周共1.07%，指數仍為20237月底後162(3)3高。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass163.04點，按周升0.29%，指數創20238月初後160(3)次高。CCL(中小型單位)161.69點，按周漲0.26%，指數創20238月中後159(3)次高。CCL(大型單位)163.73點，按周上揚0.49%，指數創202310月初後151(3)新高。

CCL今年暫漲超過12%

2026年計，CCL暫時累漲12.43%CCL Mass上揚12.3%CCL(中小型單位)走高12.19%CCL(大型單位)13.62%，港島漲17.21%，九龍升9.8%，新界東飆12.27%，新界西上揚11.14%

上周五(4)公布的指數，根據2026824日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2026810日至16日簽臨時買賣合約，是812日西南九龍長沙灣「叡璟I」公布首張價單102伙，15日元朗「芊御」價單銷售73伙沽16伙，16日上水古洞北「PARK SILICON」第2PALO SPRINGS首輪價單發售82伙沽48伙當周的市況。

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