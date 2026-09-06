CCL｜按周轉升0.3% 近4周守穩161點 新界西樓價創3年新高

二手樓價走勢回升，中原城市領先指數CCL最新報162.02點，按周升0.30%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，長沙灣新盤開價吸引，市場反應熱烈，帶動整體樓市氣氛活躍，CCL重上162點，創2023年8月底後157周(逾3年)次高。惟多個新盤陸續推售搶去焦點及購買力，加上不少筍盤已被消化，二手陷入拉鋸局面，影響樓價升勢受壓放緩，CCL窄幅向上，近4周處於161點到162點水平。第三季CCL目標挑戰165點，現時只相差2.98點或1.84%。
楊明儀表示，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.87%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升20.11%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升19.26%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.32%。9月1日美國和伊朗互相發動襲擊，9月2日及3日港鐵屯門第16區站第二期物業發展項目截標收4份標書，最終由新鴻基地產投得，9月3日紅磡「映匯」公布首張價單53伙，9月5日西南九龍長沙灣「叡璟I」第3輪價單發售101伙，「啟德海灣II」價單發售100伙，旺角「太子壹號」首推19伙招標，對本地二手樓價的影響將於2026年9月下旬公布的CCL才開始反映。
四區樓價兩升兩跌
四區樓價表現呈「兩升兩跌」局面，新界西CCL_Mass報147.52點，按周急漲2.38%，升幅為今年1月底後31周以來最大，連升4周共3.38%，指數創2023年9月初後156周(3年)新高。港島CCL_Mass報164.28點，按周升0.31%，結束2周連跌，指數為2023年8月中後158周(逾3年)第3高。
九龍CCL_Mass報158.91點，按周跌0.38%，連跌2周共0.68%，指數仍為2023年8月初後160周(逾3年)第10高。新界東CCL_Mass報178.08點，按周挫1.04%，連跌2周共1.07%，指數仍為2023年7月底後162周(逾3年)第3高。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報163.04點，按周升0.29%，指數創2023年8月初後160周(逾3年)次高。CCL(中小型單位)報161.69點，按周漲0.26%，指數創2023年8月中後159周(逾3年)次高。CCL(大型單位)報163.73點，按周上揚0.49%，指數創2023年10月初後151周(近3年)新高。
CCL今年暫漲超過12%
2026年計，CCL暫時累漲12.43%，CCL Mass上揚12.3%，CCL(中小型單位)走高12.19%，CCL(大型單位)飆13.62%，港島漲17.21%，九龍升9.8%，新界東飆12.27%，新界西上揚11.14%。
上周五(4日)公布的指數，根據2026年8月24日至30日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2026年8月10日至16日簽臨時買賣合約，是8月12日西南九龍長沙灣「叡璟I」公布首張價單102伙，15日元朗「芊御」價單銷售73伙沽16伙，16日上水古洞北「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS首輪價單發售82伙沽48伙當周的市況。