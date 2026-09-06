十大屋苑｜周末按周再跌66.7% 中原：六屋苑錄零成交 創六周新低

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末12宗減少66.7%，6個屋苑錄零成交，屬六周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點落於一手新盤，發展商見市旺積極推盤，昨日(5日)一手市場單日亦錄超過200宗成交，由於一手市場供應多元化，價錢亦具競爭力，短期搶去不少客源，令二手交投略為受壓，料月底向隅客陸續回流二手，交投會有起色。

太古城中層戶轉手微蝕 20 萬 港島區方面，中原地產太古城區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得1宗買賣成交，分行剛促成海天閣中層E室，實用面積759方呎，屬三房一套間隔，向西南，望開揚泳池及內園景，附雅致裝修。單位本月初才以1,730萬元放盤，幾經商討後累減100萬元，最終獲外區用家以1,630萬元承接，折合呎價21,476元。據了解，原業主於2022年1月以1,650萬元購入單位，持貨約4年半，是次轉手帳面微蝕20萬元或約1.2%。

僅黃埔花園錄成交 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，九龍區四個屋苑當中，只有黃埔花園本周末錄1宗成交，近期市場焦點落於一手新盤，扣起大批購買力，短期內二手交投受壓。

沙田第一城本月至今錄 1 宗成交 新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本月至今錄得1宗成交，本周末錄得25座中層B室，實用面積688方呎，採三房連套房間隔，最新以883萬元售出，呎價12,834元。原業主於2006年以344萬元購入單位，持貨20年，帳面獲利539萬元，單位升值157%。