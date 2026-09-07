中原(工商舖)：8月工商舖買賣按月回落23% 舖位價量逆市升逾一成

本港工商舖買賣市場經歷數月升勢後，於8月份重新進入調整整固階段。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年8月份工商舖錄得約328宗買賣成交，按月回落約23.72%，與去年同期約248宗相比，則錄得約32.26%升幅；而成交金額則錄得約32.1億元，按月及按年分別回調約37.88%及約4.46%。商舖買賣市場表現逆市向上，8月份錄得約76宗成交，涉及成交額約12.88億元，按月同告上升逾一成。 中原(工商舖)預期，隨著市場逐步消化短期調整壓力，加上工商舖物業價格仍相當理想，相信將吸引更多用家入市，預料9月份工商舖買賣市場將重回升勢。

商舖市場逆市走強 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月份工商舖買賣市場錄得約328宗成交，較上月減少約23.72%，比去年同期則增加約32.26%。而8月份買賣成交金額錄得約32.1億元，按月及按年分別回落約37.88%及約4.46%。在工商舖三大範疇中，商舖市場錄得逆市升幅，8月份買賣成交宗數約76宗，按月及按年分別上升約15.15%及約26.67%；而成交金額則錄得約12.88億元，按月增加約13.36%，比去年同期則下跌約31.41%。 潘志明稱，8月份最矚目舖位成交涉及中環閣麟街30至34號地下B號舖連閣樓，總建築面積約1,800方呎，以約7,500萬元成交，折合呎價約4.16萬元。據悉，原業主於2023年8月以約6,480萬元購入該舖，持貨僅約3年轉售，帳面獲利約1,020萬元，賺幅約15.7%。而物業買家為玩具品牌BANDAI香港代理商瑞華行相關人士，其於過去一年曾多次出手購入工商舖物業，且特別鍾情中環區商舖，曾於去年底以約9,500萬元購入閣麟街8號全幢物業，作為旗下玩具購物平台自用。