中原(工商舖)：8月工商舖買賣按月回落23% 舖位價量逆市升逾一成

本港工商舖買賣市場經歷數月升勢後，於8月份重新進入調整整固階段。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年8月份工商舖錄得約328宗買賣成交，按月回落約23.72%，與去年同期約248宗相比，則錄得約32.26%升幅；而成交金額則錄得約32.1億元，按月及按年分別回調約37.88%及約4.46%。商舖買賣市場表現逆市向上，8月份錄得約76宗成交，涉及成交額約12.88億元，按月同告上升逾一成。
中原(工商舖)預期，隨著市場逐步消化短期調整壓力，加上工商舖物業價格仍相當理想，相信將吸引更多用家入市，預料9月份工商舖買賣市場將重回升勢。
商舖市場逆市走強
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月份工商舖買賣市場錄得約328宗成交，較上月減少約23.72%，比去年同期則增加約32.26%。而8月份買賣成交金額錄得約32.1億元，按月及按年分別回落約37.88%及約4.46%。在工商舖三大範疇中，商舖市場錄得逆市升幅，8月份買賣成交宗數約76宗，按月及按年分別上升約15.15%及約26.67%；而成交金額則錄得約12.88億元，按月增加約13.36%，比去年同期則下跌約31.41%。
潘志明稱，8月份最矚目舖位成交涉及中環閣麟街30至34號地下B號舖連閣樓，總建築面積約1,800方呎，以約7,500萬元成交，折合呎價約4.16萬元。據悉，原業主於2023年8月以約6,480萬元購入該舖，持貨僅約3年轉售，帳面獲利約1,020萬元，賺幅約15.7%。而物業買家為玩具品牌BANDAI香港代理商瑞華行相關人士，其於過去一年曾多次出手購入工商舖物業，且特別鍾情中環區商舖，曾於去年底以約9,500萬元購入閣麟街8號全幢物業，作為旗下玩具購物平台自用。
寫字樓上月跌幅最大
潘志明續稱，寫字樓及工商買賣市場於8月份遇冷鋒。當中，寫字樓市場跌幅最大，8月份錄得約68宗買賣成交，涉及成交額約10.15億元，按月回落約38.18%及約62.38%，而相較去年同期則分別錄得升幅約13.33%及約15.51%。
至於工廈買賣市場方面，8月份買賣成交量錄得約184宗，成交金額約9.07億元，較上月分別減少約27.56%及約31.94%，按年卻大增約43.75%及約50.32%。
潘志明分析，本港工商舖買賣成交氣氛雖未如先前數月熾熱，惟總成交量按年仍錄得逾三成升幅，顯示整體市場已具備相當韌性。而隨著本港旅遊及零售市場逐步回暖，商舖市場已初見轉角曙光，相信在核心區舖位買賣表現的帶動下，整體商舖市場將迎來更全面復甦。此外，一如市場預期，2026下半年銀主盤成交持續出現，工商舖物業價格持續受壓，市場仍靜待價格上升支持。潘志明認為，投資者及用家對工商舖市場前景依然充滿信心，加上市場資金充裕，相信將有更多買家趁低吸納入市，預料9月份工商舖買賣成交量將呈現「量升價穩」態勢。