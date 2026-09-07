本港舖市陷危機 民間團體107動力提四大策略應對 籲銀行及政府助穩定

本港商舖市場正面臨嚴峻的結構性失衡，商舖售價較2018年高峰期大幅回落逾四成，空置率更一度升至12.5%，創四十年新高。為探討舖市暴跌對整體經濟的深遠影響並尋求破局之道，民間團體「107動力」今日(7日)特別舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」，邀請跨界別業界翹楚、專家學者及商會代表集思廣益，共同呼籲當局及金融機構適度放寬商業按揭，以穩定商舖市場及香港商業環境。

出席「苦水會」講者包括中原集團創辦人施永青、亞洲地產創辦人蔡志忠、粵港澳大灣區房地產業總會主席郭德亮、冠榮車行董事馬僑生、香港經貿商會會長鄧錦添、亞洲數字資產金融總經理阮德偉、香港報販協會主席林長富、香港旅遊促進會總幹事崔定邦、香港品牌總商會榮譽會長黃毅超、堅策學院研究總監陸振球，以及Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健等。嘉賓於會上深人分享了舖市暴跌對不同產業的衝擊，並就穩定商鋪市場發表專業見解。