中原施永青：商用物業再跌價對社會有負面連鎖反應 籲政府向銀行發指引放寬舖位按揭

本港物業市場走勢兩極，樓市由低位回升，但商舖市場表現仍然陷入低迷，商舖售價較2018年高峰期大幅回落逾四成，空置率更一度升至12.5%，創四十年新高。民間團體「107動力」今日(7日)舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」，中原集團創辦人施永青於會上表示，商用物業價格大幅滑落，令社會資產蒸發，帶來負面連鎖反應，如破壞社會的消費力及再投資能力，對整體社會有不利影響。
施永青強調自己是支持自由經濟，並非要政府干預市場，「唔係叫政府點名吩咐銀行依一單借，依一單唔借」，但認為政府在資源調撥上需要有合理的安排，如多少資金流入房地產與工商舖，彼此要有合理的比例，而非任由市場一面倒。銀行目前幾乎只承造住宅按揭，「工商舖近乎完全唔借」，建議政府在按揭方面可透過金管局應該向銀行發出指引，令按揭取態有所平衡，「住宅要做、工商舖亦要做」。
施永青指，事實上亦對銀行自己擺脫工商舖的問題資產亦有好處，「有新資金入嚟去頂替舊嘅出咗問題資產，最好有人買你肯借，舊果啲資產甩到身，銀行都唔使孭住有問題嘅資產」。
他續指，現時工商舖租金回報率可達4厘至5厘，已經超越住宅普遍約2厘至3厘水平，對投資者而言有一定吸引力，加上核心地區空置率亦見回落，若政府現時出手放寬舖位按揭及調低印花稅，相信有助改善舖位市場。