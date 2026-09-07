中原施永青：商用物業再跌價對社會有負面連鎖反應 籲政府向銀行發指引放寬舖位按揭

施永青指，現時工商舖租金回報率可達4厘至5厘，已經超越住宅普遍約2厘至3厘水平，對投資者而言有一定吸引力。(鍾式明攝)

本港物業市場走勢兩極，樓市由低位回升，但商舖市場表現仍然陷入低迷，商舖售價較2018年高峰期大幅回落逾四成，空置率更一度升至12.5%，創四十年新高。民間團體「107動力」今日(7日)舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」，中原集團創辦人施永青於會上表示，商用物業價格大幅滑落，令社會資產蒸發，帶來負面連鎖反應，如破壞社會的消費力及再投資能力，對整體社會有不利影響。

施永青強調自己是支持自由經濟，並非要政府干預市場，「唔係叫政府點名吩咐銀行依一單借，依一單唔借」，但認為政府在資源調撥上需要有合理的安排，如多少資金流入房地產與工商舖，彼此要有合理的比例，而非任由市場一面倒。銀行目前幾乎只承造住宅按揭，「工商舖近乎完全唔借」，建議政府在按揭方面可透過金管局應該向銀行發出指引，令按揭取態有所平衡，「住宅要做、工商舖亦要做」。