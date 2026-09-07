海嵎累售111伙套現10.64億 高層平台戶「雙破頂」成交｜堅尼地城新盤

永義國際(1218)旗下堅尼地城爹核士街「海嵎」，自推出以來，銷情熾熱，持續受市場追捧，過去一個月合共錄得6宗成交，成交價介乎1,001.7萬至2,260萬元，呎價由34,781至47,983元。

項目最新成交為26樓F室，屬一房間隔，實用面積288方呎，成交價1,001.7萬元，呎價34,781元。而項目27樓A單位，屬兩房連平台間隔，實用面積為471方呎，連71方呎平台，早前亦以2,260萬元售出，呎價47,983元，創項目售價呎價新紀錄。

6宗成交買家均選用90天成交期，反映買家對項目現樓質素及地段優勢信心強勁，亦顯示市場對優質細單位及稀缺特色戶需求持續殷切。