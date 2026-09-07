海嵎累售111伙套現10.64億 高層平台戶「雙破頂」成交｜堅尼地城新盤

永義國際(1218)旗下堅尼地城爹核士街「海嵎」，自推出以來，銷情熾熱，持續受市場追捧，過去一個月合共錄得6宗成交，成交價介乎1,001.7萬至2,260萬元，呎價由34,781至47,983元。
項目最新成交為26樓F室，屬一房間隔，實用面積288方呎，成交價1,001.7萬元，呎價34,781元。而項目27樓A單位，屬兩房連平台間隔，實用面積為471方呎，連71方呎平台，早前亦以2,260萬元售出，呎價47,983元，創項目售價呎價新紀錄。
6宗成交買家均選用90天成交期，反映買家對項目現樓質素及地段優勢信心強勁，亦顯示市場對優質細單位及稀缺特色戶需求持續殷切。
永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣小姐表示，「海嵎」至今累售111伙，總成交金額逾10.64億元。現時全盤尚有6個位於高層及頂層特色單位尚未推出，另外目前亦有8個位於中高層及特色戶推出招標，料短期內將繼續有新成交公布。
另外旗下工業物業ONE TWO ONE於過去一個月表現活躍，共錄得兩宗成交記錄。兩宗交易單位面積分別為6樓02室及22樓02室，面積分別為2,392方呎及2,637方呎，成交價分別為1,508.8萬元及2,030萬元，呎價介乎6,308至7,698元。項目連錄成交反映區內工業物業市場需求穩定，投資者對中小型工廈單位仍具信心。
「海嵎」設1座住宅大樓，提供125伙，單位實用面積介乎247至1,063方呎。預計關鍵日期為2026年6月1日。