會德豐DOUBLE COAST III宣佈加推94伙 最低折實售價461萬

該項目共提供525伙，並提價1%至2%，3號價單單位全數位於第1B座，包括7個開放式單位和87個1房單位，實用面積介乎249至340平方呎，設有3種付款辦法、8種折扣優惠，最高為折扣11%，折實售價由461.3萬元至732.8萬元，折實呎價由18,526至21,533元

會德豐地產、恒地、中國海外及新世界發展合作發展的九龍東啟德承豐道19號DOUBLE COAST III，於今日上載3號價單，合共加推94伙，該批單位預計可套現約6.7億元，折實約6億元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST系列近期銷情暢旺，2026年累銷566伙，總套現超過44.7億。反映跑道區優質地段需求強勁，將於本周內公布銷售安排。

2026年累計銷售金額突破273億佳績 創歷史高峰

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠稱，第3號價單最低售價及最低的單位為第1B座2樓G單位，實用面積為249平方呎，成交金額為461.3萬元，折實呎價為18,526元。另外，一房入場單位為第1B座2樓D單位，實用面積為311平方呎，其成交金額為578.1萬元，折實呎價為18,588元。

會德豐地產2026年累售逾2,312伙，銷售金額突破273億元，成交量及成交金額均超越去年表現，黃光耀表示，本月有中秋佳節，以及香港首次有雙文件發表有關香港管治，即將公布首份《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》，期望政府推出有利樓市措施，例如放寬首置印花稅門檻及升級「專才置業支援機制」吸納大灣區客源，或有助帶動買家的入市意欲。並計劃於第四季推出「DOUBLE COAST II」及另外兩個超級豪宅項目，看好第四季銷售情況，希望全年銷售金額可達300億元。