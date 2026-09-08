暑假結束 樓市迎來好開始

所謂「五窮六絕七翻身」，本港樓市在6、7月彷彿放了兩個月暑假，交投步伐放慢，7月更未能如期「翻身」。踏入8月，新盤市場終於打破悶局，部分發展商調整開價策略，以貼近市場預期的價錢推盤，成功吸引累積多時的購買力重新入市。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港新盤市場由去年2月至今年5月，連續16個月每月錄得逾千宗成交，期內合共售出逾3萬伙，惟升勢於6月「斷纜」，全月成交量回落至約850宗。7月市況仍未見起色，成交進一步降至約817宗。踏入8月，隨着多個焦點新盤接力登場，一手市場明顯回勇，全月錄得約1,103宗成交，按月增加約286宗或35%，相隔兩個月重上千宗水平，並創三個月新高。

最近九龍區有新盤以低價策略推出，市場反應熱烈，於上周六(5日)第三輪發售101伙，累計接獲逾5.8萬個購樓意向登記，超額認購逾573倍，再刷新全港新盤收票紀錄；開售短短15日累售482伙，套現逾45億元。

新盤低價突圍 8 月成交重上千宗 新盤熱銷除了反映定價吸引，亦與買家心態轉變有關。差餉物業估價署私人住宅樓價指數7月報321.5，按月微跌0.46%，終止13個月連升，但今年以來仍累升7.3%，較去年3月低位反彈約13%。眼見樓價只在窄幅上落，未有明顯回落，部分準買家逐漸放棄「等平貨」的想法，擔心遲買反而要買得更貴，因而加快置業決定。同時，住宅租金屢創新高，亦促使部分租客加快「轉租為買」。 高端市場交投亦見起色 豪宅市場亦同步轉旺。8月錄得約15宗樓價逾億元的大額成交，較7月約8宗增加近九成；樓價5,000萬元以上成交亦錄得約37宗，按月增加近三成，顯示一手回勇並非只集中於中小型住宅，高端市場交投亦見起色。