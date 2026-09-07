會德豐2026年售出2312伙 銷售金額突破273億 雙雙超越去年全年

會德豐地產公布，截至昨日(6日)，集團今年已累沽2,312個單位，連同車位銷售金額突破273億元，超越去年全年265億元銷售金額及2,307伙累售成績。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團旗下多個優質項目交投熾熱，包括黃竹坑站港島南岸6期「DEEP WATER SOUTH」累沽204伙，套現37.6億元，其第6B期「GRANDE BLANC」更以8,686萬元、呎價逾5.1萬元售出四房大宅單位，創項目成交價及呎價新高，穩佔港島南岸頂級豪宅之位。 此外，啟德「PARK PENINSULA」系列累售1,537伙，套現180.19億元；而同區「MIAMI QUAY」亦售出逾565伙，套現近60億元。

另外，古洞北首個住宅項目「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS當中招標售出平台特色戶，最高呎價達23,604元，為北都私人住宅市場定下指標。

期望政府推出有利樓市措施 料全年樓價平穩向上 隨著香港迎來歷史上首份《香港第一個五年規劃》及《2026年施政報告》同日公布，標誌着治理模式由「一年一部署」走向「中長期藍圖與年度落地」雙軌並進。黃光耀稱，強調今年應注重「留人才、育人才」，加促推動北都發展以對接國家十五五。同時，期望政府推出有利樓市措施，包括放寬首置印花稅門檻及升級「專才置業支援機制」吸納大灣區腹地客源。在經濟復甦、息口穩定及人才政策帶動下，整體樓市平穩向上，預期今年樓價將錄得10%升幅。