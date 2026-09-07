DOUBLE COAST III加推｜中原劉瑛琳：94伙折實價全數低於「8球」 極具競爭力｜啟德新盤

劉瑛琳指出，是次「DOUBLE COAST III」加推的單位全屬小型單位，完全符合目前市場年青買家的剛性需求。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「DOUBLE COAST III」3號價單定價吸引，近日在「票王新盤」強勢帶動下，一手交投氣氛全面升溫，買家入市意欲高漲。過去周末兩日，市場共錄得逾260宗一手成交，創近4個月以來最旺的周末紀錄，交投數字令人十分鼓舞，直接推動發展商加快推售步伐。

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」今日(7日)加推全新價單3號，涉及94伙，扣除最高11%折扣後，單位折實售價由461.3萬元起，折實呎價由18,526元起，折實平均呎價20,268元。

劉瑛琳指出，啟德區即將引入綠色智慧集運系統，將跑道區的豪宅群、郵輪碼頭、都會公園、體育園及啟德站連成一線，全面優化區內的低碳出行體驗，交通配套升級為區內注入強大潛力。是次「DOUBLE COAST III」加推的單位全屬小型單位，完全符合目前市場年青買家的剛性需求；加上折實售價全數低於800萬元，售價極具競爭力，相信備受買家熱烈歡迎。

「DOUBLE COAST III」是次新加推單位全數位於第1B座，包括7伙開放式及87伙一房，實用面積介乎249至340方呎。價單設有3種付款辦法、8種折扣優惠，買家可享最高11%折扣。單位折實售價由461.3萬至732.8萬元，折實呎價介乎18,526元至21,553元。

「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。