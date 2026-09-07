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出版：2026-Sep-07 20:30
更新：2026-Sep-07 20:30

海德園高層海景兩房1319萬成交 呎價逾2.3萬 創同類戶型「雙破頂」｜柴灣新盤

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海德園高層海景兩房以1319萬元成交，呎價逾2.3萬元，創同類戶型「雙破頂」。

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」今日(7)錄得一宗高層海景兩房單位成交，成交價約1,319萬元，折合呎價約23,017元，成交價及呎價同創項目兩房一套房戶型新高。

據悉，買家鍾情單位享高層海景及高樓底設計，並對項目約60米闊的宏偉大堂留下深刻印象；加上項目已屆現樓階段，可即買即住，因而購入作自住用途。

周五起推1座共52伙兩房戶招標發售

發展商表示，「海德園」將於本周五(11)招標發售第1座兩房單位，市場查詢踴躍。是次招標單位共52伙，涵蓋兩房連套房及開放式廚房戶型，實用面積介乎585601方呎。當中中高層單位可飽覽遼闊海景，而低層及中層單位則可俯瞰住客會所CLUB HEADLAND4,000方呎綠意草地。招標期將由本周五上午11時正開始，第一輪招標截止日為下周三(16)下午3時正。

「海德園」臨近現樓落成，連同交通總匯投入服務，項目配套日趨完善，進一步提升物業價值。項目設有逾8萬方呎住客會所CLUB HEADLAND，提供約30項室內及戶外設施，包括運動健身及休閒娛樂設施，並由太古地產提供專業優質物業管理服務。「海德園」基座的公共運輸交匯處亦已投入運作，方便往來港九新界各區；入伙後首兩年，更為住戶提供往返港鐵杏花邨站及太古城中心的專車接送服務，生活更見便捷。

「海德園」提供850伙，第1期涵蓋第2座及第3座，合共592伙，戶型涵蓋一房、兩房及三房，單位實用面積由397938方呎。

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