海德園高層海景兩房1319萬成交 呎價逾2.3萬 創同類戶型「雙破頂」｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」今日(7日)錄得一宗高層海景兩房單位成交，成交價約1,319萬元，折合呎價約23,017元，成交價及呎價同創項目兩房一套房戶型新高。

據悉，買家鍾情單位享高層海景及高樓底設計，並對項目約60米闊的宏偉大堂留下深刻印象；加上項目已屆現樓階段，可即買即住，因而購入作自住用途。

周五起推 1 座共 52 伙兩房戶招標發售

發展商表示，「海德園」將於本周五(11日)招標發售第1座兩房單位，市場查詢踴躍。是次招標單位共52伙，涵蓋兩房連套房及開放式廚房戶型，實用面積介乎585至601方呎。當中中高層單位可飽覽遼闊海景，而低層及中層單位則可俯瞰住客會所CLUB HEADLAND約4,000方呎綠意草地。招標期將由本周五上午11時正開始，第一輪招標截止日為下周三(16日)下午3時正。