DOUBLE COAST III 提價2% 折實461萬入場

會德豐地產、恒地(0012)、中海外(688)及新世界(0017)合作發展的九龍東啟德承豐道19號DOUBLE COAST III，昨加推3號價單，涉及94伙，折實均呎20,268元，折實價461.3萬元起，加幅約1%至2%，預期本周上載銷售安排。是次推出的94伙單位預計可套現約6.7億元，折實約6億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST銷情暢旺已累銷566伙，總套現超過44.7億。他稱反映跑道區優質地段需求強勁，DOUBLE COAST III加推3號價單，涉及94伙，主要為開放式至1房間隔，全面滿足小家庭、年輕人以及專才客的置業需要；而且啟德區受新香港人及內地專才歡迎，預期今次加推將吸引更多投資者及專才客積極入市。