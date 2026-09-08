DOUBLE COAST III 提價2% 折實461萬入場

會德豐地產、恒地(0012)、中海外(688)及新世界(0017)合作發展的九龍東啟德承豐道19號DOUBLE COAST III，昨加推3號價單，涉及94伙，折實均呎20,268元，折實價461.3萬元起，加幅約1%至2%，預期本周上載銷售安排。是次推出的94伙單位預計可套現約6.7億元，折實約6億元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST銷情暢旺已累銷566伙，總套現超過44.7億。他稱反映跑道區優質地段需求強勁，DOUBLE COAST III加推3號價單，涉及94伙，主要為開放式至1房間隔，全面滿足小家庭、年輕人以及專才客的置業需要；而且啟德區受新香港人及內地專才歡迎，預期今次加推將吸引更多投資者及專才客積極入市。
今次全新價單3號單位全數位於第1B座，包括7個開放式單位、87個1房(開放式廚房)單位。單位實用面積由249至340方呎，設有3種付款辦法、8種折扣優惠，買家可享最高11%折扣。今批單位折實售價由461.3萬元至732.8萬元，折實呎價由18,526元至21,553元，折實平均呎價為20,268元。
會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠稱，入場單位為第1B座2樓G單位，屬開放式單位，實用面積為249方呎，扣除11%最高折扣後，折實價為461.3萬元，折實呎價為18,526元。另外，一房入場單位為第1B座2樓D單位，實用面積為311方呎，折實售價為578.1萬元，折實呎價為18,588元。
另一方面，由中信泰富發展的豪宅項目峻譽‧渣甸山昨錄得一宗中層2房標準單位招標成交，單位為第二座11樓B單位，實用面積645方呎，屬2房1套間隔，成交價為2,800萬港元，實用面積呎價約43,411元。