映匯累收2100票 超額認購近18倍 最快周六開賣｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」市場反應理想，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午2時，項目累收2,100票，以價單發售111伙計算，超額認購近18倍。

林達民透露，項目有機會日內加推4號價單應市，最快今日上載銷售安排，預計周五截票，周六即場抽籤及進行首輪銷售，亦計劃推出5伙特色單位招標發售。

林達民今日介紹項目一個天台特色戶，為29樓F室，三房間隔，實用面積387方呎，私人天台面積309方呎，層與層之間高度約3.5米。單位大量天花收納空間，客飯廳及睡房地板採用新型EnkaSonic隔音地板。飯廳以長方形布局，玻璃趟門連接至38方呎的「三合一」露台。由睡房1橫跨至客飯廳及睡房2，全長約6.9米的廣角景觀立面，室內採光度十足。電梯直達私人天台，毋須行樓梯。單位選用國際知名設備，包括意大利MiaCucina煮食爐、櫥櫃及德國Siemens抽油煙機等。