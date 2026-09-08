蝕賣才有承接！屯門御半山一房4年跌價146萬｜二手成交

樓市交投氣氛正面，但半新樓業主仍要蝕賣才獲買家承接，屯門半新屋苑御半山憑藉樓齡新及會所配套齊全，備受買家青睞，惟該屋苑近期連錄蝕讓個案。利嘉閣地產屯門-兆康站分行首席分區董事胡志偉表示，該行最新促成御半山2期2A座中層E室成交，單位實用面積約378方呎，採一房連儲物室間隔。
胡志偉透露，新買家為區內分支家庭客，早前透過利嘉閣真盤源平台見上址放盤。客人參觀單位後，心儀屋苑樓齡新、會所設施完善，加上單位空間實用，睇樓後感到滿意，遂決定以480萬元購入上址自用，呎價約12,698元，屬市場合理水平。
據了解，原業主於2022年以約626萬元購入單位，後因工作需要長期居於外地，遂決定放售物業，持貨約4年轉售，帳面虧損約146萬元，單位期內貶值約23.3%。
高層一房8年樓價蒸發近24%
另市場消息指，同屋苑1期1A座高層B室，單位實用面積約305方呎，一房間隔，以428.8萬元易手，呎價約14,059元。據悉，原業主於2018年以約562萬元購入單位，持貨約8年沽出，帳面損失約133.2萬元或約23.7%。
資料顯示，御半山位於屯門新墟景秀里8號，2019年底入伙，樓齡逾5年，共有2期涉及4座，提供1,017伙。