蝕賣才有承接！屯門御半山一房4年跌價146萬｜二手成交

樓市交投氣氛正面，但半新樓業主仍要蝕賣才獲買家承接，屯門半新屋苑御半山憑藉樓齡新及會所配套齊全，備受買家青睞，惟該屋苑近期連錄蝕讓個案。利嘉閣地產屯門-兆康站分行首席分區董事胡志偉表示，該行最新促成御半山2期2A座中層E室成交，單位實用面積約378方呎，採一房連儲物室間隔。

胡志偉透露，新買家為區內分支家庭客，早前透過利嘉閣真盤源平台見上址放盤。客人參觀單位後，心儀屋苑樓齡新、會所設施完善，加上單位空間實用，睇樓後感到滿意，遂決定以480萬元購入上址自用，呎價約12,698元，屬市場合理水平。