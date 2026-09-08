芊御壓軸加推最後57伙 折實價432萬起 周六價單推售46伙｜元朗新盤

新鴻基地產(016)元朗全新住宅項目「芊御」市場反應踴躍，截至今日(8日)下午6時，累沽384伙，價單推售單位已售出約94%，累計套現近21億元。發展商今日公布全新第6號價單，盡推最後一批單位應市，涉及57伙，

今批57伙涵蓋6伙一房、39伙兩房及12伙三房，單位實用面積介乎290至498方呎。價單定價由514.76萬至809.75萬元，呎價介乎15,600元至18,000元。以最高16%折扣計算，折實售價由約432.4萬至680.2萬元，折實呎價介乎13,104元至15,120元。

當中最低售價單位為第1座11樓H室及第1座11樓J室，實用面積同為290方呎，均屬一房間隔，折實售價約432.4萬元，折實呎價14,910元；而呎價最低單位為第1座3樓R室，實用面積498方呎，屬三房間隔，折實售價約653萬元，折實呎價13,104元。由於景觀及坐向不同，發展商因應個別條件調整定價，部分優質單位售價輕微上調約1%至5%。