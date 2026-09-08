映匯再加推27伙 周六首開賣143伙 累收2500票｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」今日(8日)加推全新價單4號，涉及27伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎264至387方呎。以最高10%折扣計算，單位折實售價由586.8萬元起，折實呎價由20,888元起，折實平均呎價約22,468元。

今批單位折實平均呎價較上張3號價單的22,228元高約1.1%，若與首張價單21,338元相比，更高約5.3%。

入場單位為 264 呎一房

價單4號單位定價由652萬至1,066.6萬元，呎價介乎23,209元至27,561元。以最高10%折扣計算，單位折實售價由586.8萬至959.9萬元，折實呎價介乎20,888元至24,805元。