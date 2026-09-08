映匯再加推27伙 周六首開賣143伙 累收2500票｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」今日(8日)加推全新價單4號，涉及27伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎264至387方呎。以最高10%折扣計算，單位折實售價由586.8萬元起，折實呎價由20,888元起，折實平均呎價約22,468元。
今批單位折實平均呎價較上張3號價單的22,228元高約1.1%，若與首張價單21,338元相比，更高約5.3%。
入場單位為264呎一房
價單4號單位定價由652萬至1,066.6萬元，呎價介乎23,209元至27,561元。以最高10%折扣計算，單位折實售價由586.8萬至959.9萬元，折實呎價介乎20,888元至24,805元。
最低售價單位為18樓及19樓H室，實用面積同為264方呎，均屬一房間隔，折實售價586.8萬元，折實呎價22,227元。最低呎價單位為6樓B室，實用面積363方呎，兩房連儲物室間隔，折實售價約758.3萬元，折實呎價20,888元。
周六價單發售138伙及招標出售5伙
該盤同時上載銷售安排，將於本周六(12日)首輪發售143伙，當中以價單發售138伙，即盡推現有4張價單所有單位，包括40伙一房、16伙一房連儲物室、11伙兩房、44伙兩房連儲物室，以及27伙三房單位，實用面積介乎264至418方呎。單位折實售價由約542.88萬元起，折實呎價由19,732元起。當日另有5伙以招標形式發售，包括3伙位於5樓連平台特色單位，以及2伙位於29樓連天台特色單位。
據銷售安排顯示，周六當日分S組、A組及B組揀樓，最先為S組，買家必須選購最少5伙但不多於6伙指明住宅物業；其後為A組，買家必須選購最少2伙但不多於4伙指明住宅物業；然後為B組，買家必須選購最少1伙但不多於2伙於指明住宅物業。
暫錄超額認購逾17倍
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，截至今日晚上8時半，項目累收約2,500票，以價單發售138伙計算，超額認購約17倍。項目將於本周五(11日)晚上8時截票，周六上午9時半於尖沙咀美麗華銷售中心以即場報到抽籤形式發售價單單位。
「映匯」位於紅磡黃埔街28號，為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。地庫2層提供24個住宅停車位，地庫1層提供10個住宅停車位，住客會所總面積4,512方呎。