MOUNT POKFULAM洋房2.3億標售 買家成交期30日｜西半山豪宅

是次售出的86B號洋房室內設計由本地著名室內設計工作室「Danny Cheng Interiors Limited」創辦人鄭炳坤親自主理。

豪宅市場再錄得億元成交個案，宏安地產(1243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道「MOUNT POKFULAM」於今日(8日)成功招標售出薄扶林道86B號洋房，實用面積4,810方呎，屬四房四套房連家庭廳及衣帽間間隔，附送全屋精裝修及傢俬。洋房另設有1,223方呎花園及955方呎天台，並配備獨立升降機、私人泳池，以及位於獨立停車層的2個停車位，成交價為2.3億元，折合實用面積呎價約47,817元。

宏安地產執行董事程德韻表示，「MOUNT POKFULAM」薄扶林道86B號為項目第5宗成交，該洋房於完成裝修並開放參觀後，短期內旋即接獲招標成交，反映超豪宅市場交投持續暢旺，尤以港島區優質洋房項目的需求最為熱切，同時亦是對集團優質豪宅項目的高度肯定。她稱，項目截至今天已累計套現逾11.4億元。