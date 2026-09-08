MOUNT POKFULAM洋房2.3億標售 買家成交期30日｜西半山豪宅

豪宅市場再錄得億元成交個案，宏安地產(1243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道「MOUNT POKFULAM」於今日(8日)成功招標售出薄扶林道86B號洋房，實用面積4,810方呎，屬四房四套房連家庭廳及衣帽間間隔，附送全屋精裝修及傢俬。洋房另設有1,223方呎花園及955方呎天台，並配備獨立升降機、私人泳池，以及位於獨立停車層的2個停車位，成交價為2.3億元，折合實用面積呎價約47,817元。
宏安地產執行董事程德韻表示，「MOUNT POKFULAM」薄扶林道86B號為項目第5宗成交，該洋房於完成裝修並開放參觀後，短期內旋即接獲招標成交，反映超豪宅市場交投持續暢旺，尤以港島區優質洋房項目的需求最為熱切，同時亦是對集團優質豪宅項目的高度肯定。她稱，項目截至今天已累計套現逾11.4億元。
宏安地產營業及市務總經理黃文浩透露，是次成交期為30天，連同全屋裝飾及傢俬一併出售。買家鍾情項目連綿翠綠的開揚景觀及極高私隱度，同時欣賞項目往返中環及西九龍高鐵站的便捷交通。是次買家快速落實成交，除了欣賞項目的精心佈局設計及用料外，對室內的豪華裝修及佈置亦給予高度評價。他指出，86B號洋房的室內設計由本地著名室內設計工作室「Danny Cheng Interiors Limited」創辦人鄭炳坤親自主理。
僅餘最後兩幢洋房待售 即將推出應市
「MOUNT POKFULAM」現時僅餘最後兩幢洋房待售，分別為86F號及86G號，實用面積由3,654至4,717方呎，屬四房(全套房)連家庭廳間隔；兩幢洋房裝修工作已籌備完畢，即將推出市場。