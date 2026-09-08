內地生新學年搶租鐵路沿線盤 大圍金禧花園兩房預繳年租21.6萬｜二手樓租賃

隨著新學年開鑼，市場上仍有部分剛抵港的內地學生積極尋覓租盤，當中以鐵路沿線物業最受歡迎。
利嘉閣地產大圍站分行高級聯席董事洪振興表示，大圍金禧花園6座中層G室，單位實用面積約328方呎，採兩房間隔，望樓景，獲剛抵港的內地生以月租1.8萬元承租，呎租約54.9元，略高於市價，並預繳一年租金涉約21.6萬元。
據了解，客人經利嘉閣真盤源平台鎖定目標，心儀屋苑緊貼港鐵大圍站，往返各大院校極為便捷。業主於2010年以約211.8萬元購入單位，現享約10.2厘租金回報。
資料顯示，金禧花園位於大圍積輝街2-12號，1985年入伙，共有6座，提供756個單位。
即睇大圍金禧花園租盤 (House730)
粉嶺名都兩房1.3萬租出
利嘉閣地產上水-雲向分行高級經理羅富欽指，粉嶺名都2座中層C室，實用面積約376方呎，採兩房間隔，外望開揚街景。新租客為內地生，經利嘉閣真盤源平台獲安排參觀上址。租客心儀物業毗鄰港鐵粉嶺站，單位保養企理乾淨，開則實用，遂決定「即睇即租」，以短租形式租入，並一次過預繳10個月租金共13萬元，即以月租1.3萬元承租，呎租約34.6元，屬市場合理水平。
據悉，業主於2019年以約480萬元購入單位，現享約3.3厘租金回報。資料顯示，粉嶺名都位於粉嶺粉嶺車站路18號，1993年入伙，共有7座，提供1,280個單位。