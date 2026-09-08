內地生新學年搶租鐵路沿線盤 大圍金禧花園兩房預繳年租21.6萬｜二手樓租賃

隨著新學年開鑼，市場上仍有部分剛抵港的內地學生積極尋覓租盤，當中以鐵路沿線物業最受歡迎。

利嘉閣地產大圍站分行高級聯席董事洪振興表示，大圍金禧花園6座中層G室，單位實用面積約328方呎，採兩房間隔，望樓景，獲剛抵港的內地生以月租1.8萬元承租，呎租約54.9元，略高於市價，並預繳一年租金涉約21.6萬元。

據了解，客人經利嘉閣真盤源平台鎖定目標，心儀屋苑緊貼港鐵大圍站，往返各大院校極為便捷。業主於2010年以約211.8萬元購入單位，現享約10.2厘租金回報。