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出版：2026-Sep-09 08:30
更新：2026-Sep-09 08:30

西沙SIERRA SEA租務旺！精英夫婦為方便女兒上學「季付」近8萬租三房｜入伙盤租賃

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西沙SIERRA SEA租務旺！精英夫婦為方便女兒上學「季付」近8萬租三房｜入伙盤租賃

西沙全新大型地標屋苑SIERRA SEA憑藉低密度優勢及全新會所配套，持續受到優質租客青睞。

利嘉閣地產西沙-SIERRA SEA高級市務經理羅成表示，新近促成屋苑第1A5座中層H室租賃成交，單位實用面積約526方呎，採三房間隔，望開揚海景。

羅成透露，租客為一對夫婦，分別任職銀行高層及公務員。考慮到女兒即將就讀鄰近的西沙英基幼稚園，遂鎖定真盤源平台尋覓心水盤。客人鍾情單位全新未入住、內籠空間寬敞實用，極為貼合家庭生活需要，睇樓後隨即拍板，以月租2.65萬元承租，並以「季付」形式繳付租金涉7.95萬元，呎租約50.4元。

據悉，業主於去年5月以約582.33萬元一手購入單位，現享約5.5厘租金回報。

SIERRA SEA

西沙全新大型地標屋苑SIERRA SEA憑藉低密度優勢及全新會所配套，持續受到優質租客青睞。

1B期低層兩房獲本地客1.8萬承租

利嘉閣地產大埔市中心分行首席聯席董事王創偉指，該行促成屋苑第1B2座低層E室租賃成交，單位實用面積約434方呎，採兩房連開放式廚房間隔，外望內園景致，獲本地客透過利嘉閣真盤源平台聯繫代理。客人參觀後，心儀屋苑屬全新入伙、環境清靜舒適，加上單位開則方正實用，極為符合個人居住需求，睇樓後感到十分滿意，遂決定以月租1.8萬元承租上址，呎租約41.5元，屬合理水平。

據悉，業主於去年5月以約474.05萬元購入單位，現享約4.6厘租金回報。

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