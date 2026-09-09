利嘉閣(工商舖)：8月買賣見近6個月新低 工廈跌幅最傷

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，工商舖整體買賣登記經歷前數月旺市後，乘暑期淡季稍作回氣，冀後市在整固後可逐步再增動力。據土地註冊處初步臨時數字，2026年8月份全港共錄得408宗工商舖物業買賣登記，較7月份的481宗跌15.2%，連跌2個月，創近6個月新低。至於月內登記總值錄得48.18億元，按月相應跌16.8%。8月份三大範疇物業登記量錄得全線回落，當中以工廈逾28%的跌幅最大，商廈及店舖則分別微跌2.1%及2.9%。

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣在暑期淡季出現回落，且失守200宗關口。數據顯示，8月份工廈買賣登記錄171宗，按月下挫28.2%，創近9個月新低，為跌幅最顯著的類別；月內工廈登記佔比錄41.9%，較7月份的49.5%跌7.6個百分點。至於8月份工廈登記總值錄得13.17億元，按月跌5.4%，為近3個月最少；月內平均每宗工廈均價約770.2萬元。

商廈買賣 138 宗 近 67 個月次高

商廈買賣方面，黃應年稱，登記量已連續3個月在逾百宗高位徘徊，8月登記量略有回落，但仍為自2021年2月以來的67個月(即逾5年半)次高。今年8月份全月商廈買賣登記錄得138宗，較7月份的141宗微跌2.1%，繼續受惠永康街83號新盤熱賣的持續登記所支撐；而月內買賣登記總值則減少19%，錄得25.20億元，主因月內以細價商廈登記佔絕大比數。

店舖登記失守百宗 按月微跌近 3%

店舖表現方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，店舖買賣登記近月維持在百宗邊緣反覆上落，等待突破。數據顯示，在暑假不少業主及買家外遊影響下，買賣略顯兩閒，只維持窄幅徘徊，今年8月份店舖買賣登記共錄得99宗，按月微跌2.9%，失守百宗水平；此外，月內店舖登記總值則大減23.8%，跌穿10億元關口，只錄得9.81億元，為年內次少的月份，月內亦缺乏大額的矚目登記。