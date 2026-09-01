暫收2500票 映匯周六首開賣143伙

一手市場今個周末有全新盤開賣！恒基地產(012)紅磡MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」昨加推價單4號共27伙，同步上載銷售安排，周六(12日)首輪發售143伙，當中價單推售138伙，即盡推現有4張價單所有單位；另招標出售5伙特色戶。項目截至昨晚8時半，累收約2,500票，超額認購17倍，周五(11日)晚上8時截票。 「映匯」昨加推4號價單共27伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積264至387方呎。扣除最高10%折扣後，折實價586.8萬至959.9萬元，呎價20,888至24,805元，折實平均呎價約22,468元。最低售價為18樓H室及19樓H室，同為實用面積264方呎一房，折實呎價22,227元。

即場報到抽籤發售 恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目周五晚上8時截票，周六上午9時半於尖沙咀美麗華銷售中心以即場報到抽籤形式發售價單單位，包括40伙一房、16伙一房連儲物室、11伙兩房、44伙兩房連儲物室及27伙三房，實用面積264至418方呎，折實價約542.88萬元起，折實呎價19,732元起。 據銷售安排顯示，周六當日分S組、A組及B組揀樓，當中最先為S組買5至6伙指明住宅物業，然後A組買2至4伙，最後B組買1伙至2伙。