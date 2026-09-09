映匯暫收2700票 超額認購18倍｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」，周六(12日)首輪發售143伙，當中價單推售138伙，即盡推現有4張價單所有單位；另招標出售5伙特色戶。項目截至今日(9日)累收約2,700票，以首輪銷售價單單位合共138伙計，超額認購約18倍。

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，市區一房單位歷來深受市場追捧，尤其在九龍核心地段，既吸引上車客、內地專才及來港升學學生，亦一向具備極大投資及升值潛力。今日為大家點介紹的正是大熱一房戶型，26樓H室。該單位實用面積264方呎，層與層之間高度約3.32米的高樓底設計，帶來更寬敞的空間感。單位開則四正實用，客飯廳以長方形佈局，並以玻璃趟門連接至逾38方呎「三合一」露台，讓客飯廳空間範圍延伸至戶外，加上單位的露台及睡房皆朝向一致，采光度十足，令居住環境變得更見開揚。單位採用開放式廚房設計，廚櫃內巧妙藏有收納式摺疊餐桌，配合輕便伸縮機關，用餐時可隨時拉出，靈活打造用餐區，進一步發揮每一寸空間的實用價值。