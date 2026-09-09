映匯暫收3100票 超額認購21.5倍｜紅磡新盤

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」，周六(12日)首輪發售143伙，當中價單推售138伙，即盡推現有4張價單所有單位；另招標出售5伙特色戶。項目截至今日(9日)晚上8時累收約3,100票，以首輪銷售價單單位合共138伙計，超額認購約21.5倍。
恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，市區一房單位歷來深受市場追捧，尤其在九龍核心地段，既吸引上車客、內地專才及來港升學學生，亦一向具備極大投資及升值潛力。今日為大家點介紹的正是大熱一房戶型，26樓H室。該單位實用面積264方呎，層與層之間高度約3.32米的高樓底設計，帶來更寬敞的空間感。單位開則四正實用，客飯廳以長方形佈局，並以玻璃趟門連接至逾38方呎「三合一」露台，讓客飯廳空間範圍延伸至戶外，加上單位的露台及睡房皆朝向一致，采光度十足，令居住環境變得更見開揚。單位採用開放式廚房設計，廚櫃內巧妙藏有收納式摺疊餐桌，配合輕便伸縮機關，用餐時可隨時拉出，靈活打造用餐區，進一步發揮每一寸空間的實用價值。
夥恒生推按揭優惠
項目夥恒生銀行為項目準買家推出優惠按揭計劃，助有意置業人士安心選購新居。
恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥表示，今次很高興再次與恒基地產合作，為買家提供多元化按揭方案及專屬按揭優惠，並由專責按揭團隊全程跟進，為客戶提供周到支援，務求令整個流程更順暢、省時。鑑於環球經濟走勢仍波動、通脹前景未明，而香港銀行同業拆息（HIBOR）亦持續上升，部份置業人士或希望選擇較穩健的按揭方案，以便更有效鎖定供款開支及規劃預算。映匯買家只需於今年9月30日前提交申請，並於2027年3月31日或之前提取貸款，即可享用3年定息按揭計劃，首三年息率固定為年利率2.73厘，讓每月供款更易掌握，財務規劃更安心。若客戶希望資金調配更具彈性，選用香港銀行同業拆息（HIBOR）或最優惠利率（Prime Rate）按揭計劃時亦可考慮人民幣／港幣 Mortgage-Link 特惠存款按揭計劃，透過存款利息回報抵銷部分按揭利息支出，令整體供樓安排更靈活、更貼合個人需要。
「映匯」位於紅磡黃埔街28號，為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。地庫2層提供24個住宅停車位，地庫1層提供10個住宅停車位，住客會所總面積4,512方呎。