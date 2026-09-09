UNI Residence累售187伙套現逾10億 首開現樓單位及會所｜大圍新盤

永泰地產銷售及市務總監周雅詩(左一)、永泰地產執行董事兼銷售及市務總監 楊聰永(左二)、Conran and Partners總監兼合夥人Ms. Tina Norden (中)、萬科香港市場營銷及客戶關係部副董事及主管劉淑貞 (右二)、永泰地產銷售副總監楊偉德 (右一)

永泰地產(369)與萬科香港合作發展的大圍「UNI Residence」已屆現樓，永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目累售187伙，佔全盤240伙接近八成，套現逾10億元。今日（9日）首度開放現樓示範單位及由名師打造的住客會所「UNI CLUB」予傳媒參觀。 楊聰永續指，周末(5日)至今售出15伙，單計周末套現已突破1億元。⁠現時以自用客為主，佔約六成；投資客則佔約四成。另外，内地客亦佔四成。項目鄰近東鐵綫及大學圈，具備強勁收租潛力，預計項目基本呎租可達75元；更有信心挑戰 80元。目前現有價單尚有約25伙可供發售，連同未發出價單的26伙，全盤僅餘約 50多伙，佔整體約兩成，相信絕對有條件及信心將剩餘單位的售價調升。

為讓準買家全面了解景觀條件，是次特別開放29樓2伙現樓一房示範單位，展現靈活實用的空間開揚感，單位更可遠眺獅子山翠綠山巒，準買家可親身感受項目「戶戶開揚」的景觀優勢。預計大學圈帶來持續的租住需求，現樓推售可讓業主買入後快速投入租務市場，對於尋求穩定回報的長線投資者而言，極具吸引力。 萬科香港市場營銷及客戶關係部副董事及主管劉淑貞表示，發展商在項目空間美學與住戶體驗上注入無數心思，特別邀請總部設於倫敦的國際著名室內設計團隊Conran and Partners攜手合作，將項目打造成為沙田區獨一無二的精品住宅。她補充，今次合作Conran and Partners為「UNI Residence」注入了一套細緻且連貫的美學概念，從住戶踏入項目的地下大堂、到佔地逾8,600方呎的住客會所「UNI CLUB」，以至每個住宅單位的浴室及廚房，全數由Conran and Partners親自操刀。團隊將頂級酒店的氣派與細節融入每一個角落，讓住戶不論在公共空間或私人單位內，皆能深刻體驗具一致性與高質感的國際級生活美學。