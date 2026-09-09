泰林電器淺水灣康芷苑洋房淪銀主盤放售 意向價2億

大宅實用面積約3,433方呎，連約1,000方呎寬闊花園及獨立車庫，内設有2個車位。物業將以「現狀」及「交吉」形式出售。項目位處高地，居高臨下，盡覽淺水灣泳灘及熨波洲之無邊際蔚藍海景與連綿山景，四季景觀美不勝收。兼享靜謐私密與生活便利，距離淺水灣海濱商場 ThePulse、影灣園商場及周邊高端餐飲配套僅數分鐘車程。此外，屋內空間開揚實用，間隔佈局分明，地下設有客廳及獨立書房，一樓為飯廳及廚房，二樓則設有主人套房及2間睡房，另有天台、約1,000呎私人花園及獨立車庫，完美符合頂級豪宅業主的需求。

由2008年結業的泰林電器第二代掌舵人林作禮持有的淺水灣南灣道21號康芷苑B號海景洋房，最近淪為銀主盤被世邦魏理仕代理放售，意向價2億元，呎價約58,258元。

項目坐落於港島南區享負盛名的南灣道，環境極為寧靜優雅。屋苑為極低密度發展，僅設有 5 座獨立洋房，私隱度極高，向來極少有二手放盤，市場供應極為罕有。是次銀主罕有釋出市場放售，為資深投資者及家族買家提供難得的入市良機。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示，南灣道作為港島南區最頂尖的豪宅地段之一，洋房供應歷來極度緊絀，極少公開放盤。是次放售的康芷苑B號屋不僅擁有逾3,400方呎實用空間及千呎花園，更享無遮擋淺水灣一線海景，配合意向價2億港元，價格具備吸引力，相信將吸引不少追求環境清優私隱度高的年輕用家，老牌家族及資深投資者關注。