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出版：2026-Sep-09 20:00
更新：2026-Sep-09 20:00

泰林電器淺水灣康芷苑洋房淪銀主盤放售 意向價2億

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泰林電器淺水灣康芷苑洋房淪銀主盤放售 意向價2億

泰林電器淺水灣康芷苑洋房淪銀主盤放售 意向價2億

2008年結業的泰林電器第二代掌舵人林作禮持有的淺水灣南灣道21號康芷苑B號海景洋房，最近淪為銀主盤被世邦魏理仕代理放售，意向價2億元，呎價約58,258元。

大宅實用面積約3,433方呎，連約1,000方呎寬闊花園及獨立車庫，内設有2個車位。物業將以「現狀」及「交吉」形式出售。項目位處高地，居高臨下，盡覽淺水灣泳灘及熨波洲之無邊際蔚藍海景與連綿山景，四季景觀美不勝收。兼享靜謐私密與生活便利，距離淺水灣海濱商場 ThePulse、影灣園商場及周邊高端餐飲配套僅數分鐘車程。此外，屋內空間開揚實用，間隔佈局分明，地下設有客廳及獨立書房，一樓為飯廳及廚房，二樓則設有主人套房及2間睡房，另有天台、約1,000呎私人花園及獨立車庫，完美符合頂級豪宅業主的需求。

項目坐落於港島南區享負盛名的南灣道，環境極為寧靜優雅。屋苑為極低密度發展，僅設有 5 座獨立洋房，私隱度極高，向來極少有二手放盤，市場供應極為罕有。是次銀主罕有釋出市場放售，為資深投資者及家族買家提供難得的入市良機。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示南灣道作為港島南區最頂尖的豪宅地段之一，洋房供應歷來極度緊絀，極少公開放盤。是次放售的康芷苑B號屋不僅擁有逾3,400呎實用空間及千呎花園，更享無遮擋淺水灣一線海景，配合意向價2億港元，價格具備吸引力，相信將吸引不少追求環境清優私隱度高的年輕用家，老牌家族及資深投資者關注。

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