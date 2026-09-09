元朗尚悅兩房轉手 一手業主揸手13年帳賺僅55萬｜二手樓成交

中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，近日一二手市場百花齊放，交投暢旺。元朗區本月迄今錄得20宗二手買賣成交，包括尚悅2座高層D室，屬屋苑月內首宗成交，單位實用面積425方呎，兩房及開放式廚房，叫價510萬元，最終以488萬元成交，減價22萬元，幅度約4.3%，呎價11,482元。

王勤學表示，原業主於2013年7月以432.5萬元一手買入單位，持貨約13年，帳面獲利55.5萬元，升值12.8%。

資料顯示，尚悅位於元朗東南十八鄉路11號，2013年入伙，共有12座，提供2,580個單位。