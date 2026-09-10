UNI Residence示範單位｜292及297呎現樓無改動一房 落地玻璃增室內採光 (多圖有片)｜大圍新盤

永泰地產(369)與萬科香港合作發展的大圍「UNI Residence」已屆現樓，首度開放2伙現樓示範單位及由名師打造的住客會所「UNI CLUB」。
29樓C室
29樓C室為一房無改動示範單位，實用面積297方呎。配備韓國HYUNDAI視頻門鈴智能門鎖，結合視像和門鈴功能，具備 7 種開鎖 方法。住戶更可透過手機APP設定一次性密碼，遠程開鎖，讓家居變得更安全與便利。層與層之間的高度達3.325米，空間感寬敞。玄關設置裝飾櫃，方便住戶出門或回家後可以整理鞋履及放置小物件。
客飯廳以長方形設計，預留大幅牆身方便擺放傢具。「三合一」環保露台，配置定位裝置增加通風，設有落地玻璃大大增加室內採光。主人睡房空間寛敞，設有轉角玻璃窗，增加採光度及觀景角度。
開放式廚房配備Siemens電磁爐及蒸焗爐，Rosieres抽油煙機、雪櫃及洗衣乾 衣機等，以及大金空調機等。浴室配備 Panasonic浴室寶及德國知名衛浴品牌 Grohe水龍頭及淋浴套裝，用料講究。
29樓E室
29樓E室為一房無改動示範單位，實用面積292方呎。配備韓國HYUNDAI視頻門鈴智能門鎖，結合視像和門鈴功能，具備7種開鎖方法。住戶更可透過手機APP設定一次性密碼，遠程開鎖，讓家居變得更安全與便利。層與層之間的高度達3.325米，空間感寬敞。玄關配置裝飾櫃，方便住戶出門或回家後可以整理鞋履及放置小物件。
長方形客飯廳間隔方正，客廳長度約4米，方便擺放傢俱。「三合一」環保露台，配置定位裝置增加通風，設有落地玻璃大大增加室內採光。
開放式廚房配備Siemens電磁爐及蒸焗爐，Rosieres抽油煙機、雪櫃及洗衣乾衣機等，以及大金空調機。浴室配備Panasonic浴室寶及德國知名衛浴品牌Grohe水龍頭及淋浴套裝，用料講究。
「UNI Residence」提供240伙，單位實用面積介乎286至636方呎，間隔涵蓋開放式至四房；當中僅設2伙頂層連天台特色戶及8伙平台特色戶。