50指標屋苑上周買賣按周跌近21% 利嘉閣：連升三周後回落 創近四周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，指標屋苑成交量連升三周後出現回落，主因是前兩周市場已加快消化優質放盤，導致平價優質盤源未能及時補充，出現接力鬆散的情況；加上剛過去一周有多個新盤以貼市價開價及開售，銷售反應熱烈並鎖定市場焦點，直接搶去不少二手購買力，導致二手屋苑交投短暫受壓。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（31/8—6/9）共錄58宗買賣個案，較前周（24/8—30/8）的73宗減少近21%，繼早前連升三周後回落，為近四周以來新低。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

三區兩跌一持平 按地區劃分，上周港島區及新界區指標屋苑交投量雙雙減少，九龍區則按周持平。當中港島區8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的17宗減少59%，其中太古城上周僅錄2宗成交，較前周的7宗減少71%；康怡花園交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；上周鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島暫未聞成交，齊齊「捧蛋」。

新港城成交按周減幅達 67% 新界區方面，21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的32宗減少16%，其中新港城期內錄得1宗成交，按周減幅達67%；大埔中心及麗城花園各錄1宗買賣，分別較前周減少50%；名城及沙田第一城上周分別錄得2宗買賣，各自按周減少33%；嘉湖山莊交投量由前周的4宗，減少25%至上周的3宗。

美孚新邨買賣按周減少 67% 至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄24宗交投，與前周的宗數相同，其中美孚新邨上周錄得2宗買賣，按周減少67%；黃埔花園交投量由前周的4宗，減少50%至上周的2宗；匯景花園及新都城期內各錄1宗交投，分別按周減少50%；不過，淘大花園及都會駅上周分別錄得4宗及2宗買賣，按周各自增加3倍及1倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有16個屋苑錄得「零成交」，與前周的屋苑數量相同，當中九龍區及新界區各佔6個及7個屋苑，港島區則佔3個。