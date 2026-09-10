市區盤新供應 越秀油塘「擎海」提供1339伙 短期內推售

市區新盤再有發展商加入戰團，越秀地產(0123)油塘東源街發展項目昨命名為「擎海」，項目由5座住宅大樓組成，分三期發展，合共提供1,339伙。越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目三期已取得已獲批售樓紙，率先推出的第1期涵蓋第3座及第5座，提供一房至三房戶型，預期短期內推售。 李嘎續稱，該項目定價將參考市場上臨海及具設計特色的新盤。擎海標準戶型涵蓋一至三房，另設特色戶，實用面積由約242至721方呎。項目第一期為第3及第5座；第二期為第1及第2座；第三期則為第6座。李嘎相信該項目會獲得年輕專才、區內外分支家庭及家庭客青睞。

越秀地產副董事長兼總經理朱輝松則表示，該集團在港已推出17個項目，涵蓋住宅、商業及寫字樓等。被問到下星期三政府即將發布香港首個五年規劃及施政報告，李嘎預期本港樓市穩中向好。 另一市區盤恒基地產(0012)旗下紅磡映匯，於本周六(12日)展開首輪銷售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至昨晚8時，共收約3,100票，超額認購約21.5倍。他進一步解釋，收票客源之中，九龍區買家佔大多數，同時錄得大量跨區買家及海外人士，當中有不少是看好項目租務潛力的投資者。