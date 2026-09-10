市區盤新供應 越秀油塘「擎海」提供1339伙 短期內推售

市區新盤再有發展商加入戰團，越秀地產(0123)油塘東源街發展項目昨命名為「擎海」，項目由5座住宅大樓組成，分三期發展，合共提供1,339伙。越秀地產(香港)總經理李嘎表示，項目三期已取得已獲批售樓紙，率先推出的第1期涵蓋第3座及第5座，提供一房至三房戶型，預期短期內推售。
李嘎續稱，該項目定價將參考市場上臨海及具設計特色的新盤。擎海標準戶型涵蓋一至三房，另設特色戶，實用面積由約242至721方呎。項目第一期為第3及第5座；第二期為第1及第2座；第三期則為第6座。李嘎相信該項目會獲得年輕專才、區內外分支家庭及家庭客青睞。
越秀地產副董事長兼總經理朱輝松則表示，該集團在港已推出17個項目，涵蓋住宅、商業及寫字樓等。被問到下星期三政府即將發布香港首個五年規劃及施政報告，李嘎預期本港樓市穩中向好。
另一市區盤恒基地產(0012)旗下紅磡映匯，於本周六(12日)展開首輪銷售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至昨晚8時，共收約3,100票，超額認購約21.5倍。他進一步解釋，收票客源之中，九龍區買家佔大多數，同時錄得大量跨區買家及海外人士，當中有不少是看好項目租務潛力的投資者。
恒地映匯超購逾21倍
由永泰地產及萬科(香港)合作發展的沙田顯和里「UNI Residence」已屆現樓，永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永昨表示，該項目累售187伙，佔全盤240伙接近八成，套現逾10億元。現時以用家為主，佔約六成；投資客則佔約四成。另外，內地客佔四成。他認為該項目鄰近東鐵綫及大學圈，具備強勁收租潛力，預計項目基本呎租可達75元；更有信心挑戰80元。
楊聰永續稱，目前現有價單尚有約25伙可供發售，連同未發出價單的26伙，全盤僅餘約50多約佔整體約兩成，他相信絕對有條件及信心將剩餘單位的售價調升。「UNI Residence」提供240個單位，實用面積由 286至636 平方呎不等。