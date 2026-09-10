映匯首輪暫收3200票 超額認購逾22倍 會所室內外面積涉逾萬呎｜紅磡新盤

林達民今日介紹「映匯」住客會所，會所及平台花園位於項目的2樓及3樓，住客會所連公用花園及遊樂設施面積約13,285方呎，並邀請英國Conran & Partners主理室內空間設計，將英倫優雅氣息融入每一個細節。會所設施涵蓋瑜伽室、健身廊、迷你高球區、尊尚貴賓廳、戶外閒庭、童趣天地、燒烤樂園等。

恒基地產(012)紅磡大型重建發展項目MIDTOWN SOUTH第6期「映匯」將於本周六(12日)首輪發售143伙，當中以價單發售138伙，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，截至今日下午1時30分，項目累收約3,200票，超額認購逾22倍，有信心料可累收超過4,000票，預告周六過後旋即籌備次輪銷售。

英國Conran&Partners總監兼備合夥人Tina Norden稱，項目住客會所的設計靈感正是來自倫敦經典的Mayfair Club，結合英倫會所的典雅氣派與現代美學，營造豐富層次。整個空間以自然木色、柔和中性色調及高質感材質點綴，配合藝術擺設、綠意流動。她續稱，會所特別注入沉浸式體驗，例如休閒區域融入私密概念，通過柔和流暢的線條與半透明屏風，有效劃分出舒適、靜謐的個人空間。不同功能空間運用物料、光線與裝飾的變化，如同英式私人會館般，為住戶構築出既可獨處亦可交流的靜謐歸屬感。

「映匯」周六價單發售單位包括40伙一房、16伙一房連儲物室、11伙兩房、44伙兩房連儲物室，以及27伙三房單位，實用面積介乎264至418方呎。扣除最高10%折扣後，折實售價由約542.88萬元起，折實呎價由19,732元起。當日另有5伙以招標形式發售，包括3伙位於5樓連平台特色單位，以及2伙位於29樓連天台特色單位。

「映匯」位於紅磡黃埔街28號，為1幢26層高住宅大樓，地下及1樓設有商舖及餐廳，2樓及3樓為康樂設施，住宅樓層為5至29樓。地庫2層提供24個住宅停車位，地庫1層提供10個住宅停車位，住客會所總面積4,512方呎。