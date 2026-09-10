利嘉閣精英會「創新科技探索及機器人體驗之旅」 走訪機器人6S店及深圳科技館(新館)

利嘉閣精英會一向走在最前，前線精英除了專注地產業務保持佳績外，亦緊貼市場潮流，深明與時並進的重要性。因應近年人工智能(AI)的普及，精英會於周三(9日)特別舉辦「創新科技探索及機器人體驗之旅」，由今年度精英會會長 - 東半山營業董事余傑文率領一眾精英會員，一行超過40人前住深圳最火熱的兩大創新科技打卡熱點，包括深圳機器人6S店及深圳科技館(新館)，體驗最新的AI技術發展。

此行最大亮點是精英會同事們能夠沉浸式體驗AI的威力，其中以近期熱爆的深圳機器人6S店為例，是全球首家參照汽車4S經營模式打造的機器人主題旗艦店，集銷售、零配件、服務、信息反饋、租賃及個人客製化於一身，將AI技術轉化為大家看得到、摸得到、買得到的實體產品與產業服務。店內最大賣點是集結了宇樹、樂聚及眾擎等多間頂尖企業的頂級人形機器人與機器狗，精英會同事可以近距離與能模仿人類表情的人形機器人互動、握手或下達指令，奇趣無比。同時間，大家一齊欣賞機器人跳舞及格鬥表演，眼見機器人靈活地舞動身體，確實令人嘆為觀止。