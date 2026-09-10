利嘉閣精英會「創新科技探索及機器人體驗之旅」 走訪機器人6S店及深圳科技館(新館)

利嘉閣精英會一向走在最前，前線精英除了專注地產業務保持佳績外，亦緊貼市場潮流，深明與時並進的重要性。因應近年人工智能(AI)的普及，精英會於周三(9日)特別舉辦「創新科技探索及機器人體驗之旅」，由今年度精英會會長 - 東半山營業董事余傑文率領一眾精英會員，一行超過40人前住深圳最火熱的兩大創新科技打卡熱點，包括深圳機器人6S店及深圳科技館(新館)，體驗最新的AI技術發展。
此行最大亮點是精英會同事們能夠沉浸式體驗AI的威力，其中以近期熱爆的深圳機器人6S店為例，是全球首家參照汽車4S經營模式打造的機器人主題旗艦店，集銷售、零配件、服務、信息反饋、租賃及個人客製化於一身，將AI技術轉化為大家看得到、摸得到、買得到的實體產品與產業服務。店內最大賣點是集結了宇樹、樂聚及眾擎等多間頂尖企業的頂級人形機器人與機器狗，精英會同事可以近距離與能模仿人類表情的人形機器人互動、握手或下達指令，奇趣無比。同時間，大家一齊欣賞機器人跳舞及格鬥表演，眼見機器人靈活地舞動身體，確實令人嘆為觀止。
精英會同日亦走訪以「未來飛船」造型的深圳科技館（新館），由國際知名的扎哈·哈迪德建築事務所(ZHA Architects)設計，面積逾130萬方呎，場館著重於大眾科普與未來科技展示，旨在讓大家可以更深入了解AI的基本原理與應用前景。5大展館有近千個沉浸式互動體驗，涵蓋AI、通訊發展、智能製造與宇宙探索，精英會會員從中了解到中國頂尖的科技發展，全方位體驗無界限的科技視野。
余傑文稱，深圳機器人6S店及深圳科技館(新館)皆完美展現了深圳作為科技之都的前沿魅力，也是探索未來科技的最佳地標，此行可謂大開眼界。其中機器人6S店將頂尖智能與生活場景結合，讓不少科技都觸手可及，充份展現AI概念與實際應用；而深圳科技館(新館)則以浩瀚星空與宇宙探索為主題，憑藉震撼的建築美學及近千項科普體驗，啟迪未來想像。
余傑文續稱，此行印象最深刻是可以一次過親眼目睹多款機器人，除了可見證到它們靈活的一面，從中亦有多項互動交流；而深圳科技館內1:1宇宙太空艙加上逼真的星空頂與人造衛星等設施，感覺震撼。他相信透過是次活動，可進一步激發同事對前沿科技的興趣，並在日常工作上更多運用各項AI工具，全面提升工作效率，為發掘新商機作超前布局。