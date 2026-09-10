一站式教育中心STAR PLACE出租率破六成 11月料調升租金

由建灝地產集團策劃，位於九龍塘傳統名校區，全新一站式教育中心「STAR PLACE」自推出以來，廣受市場追捧, 自農曆新年後正式推出市場招租以來，短短數月內出租率已火速突破六成。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，隨著本港教育行業持續擴張，帶動市場龐大的需求與機遇，當前不少優質教育品牌均展現出強烈的擴充及開設分校需求，加上本地家長普遍極為重視課外教育的資源投資，以及香港人對學習第二外語和升學培訓的需求持續增長，多項因素皆為「STAR PLACE」注入了源源不絕的發展動力。鑑於整體出租表現理想，加上項目目前持續接獲大量查詢及預約睇樓個案，多個單位亦已進入深入洽租階段，而「STAR PLACE」現餘可供租賃的單位數量有限，集團現正計劃於11月正式調升租金。