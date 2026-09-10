一站式教育中心STAR PLACE出租率破六成 11月料調升租金

由建灝地產集團策劃，位於九龍塘傳統名校區，全新一站式教育中心「STAR PLACE」自推出以來，廣受市場追捧, 自農曆新年後正式推出市場招租以來，短短數月內出租率已火速突破六成。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，隨著本港教育行業持續擴張，帶動市場龐大的需求與機遇，當前不少優質教育品牌均展現出強烈的擴充及開設分校需求，加上本地家長普遍極為重視課外教育的資源投資，以及香港人對學習第二外語和升學培訓的需求持續增長，多項因素皆為「STAR PLACE」注入了源源不絕的發展動力。鑑於整體出租表現理想，加上項目目前持續接獲大量查詢及預約睇樓個案，多個單位亦已進入深入洽租階段，而「STAR PLACE」現餘可供租賃的單位數量有限，集團現正計劃於11月正式調升租金。
項目由兩層組成，地下及一樓的總建築面積約為7,000方呎。該中心共設有11個舖位，建築面積由約454至938方呎不等，不但間隔實用方正，而且全部舖位均配備供水及排水接駁位，以及設獨立空調系統，部分舖位的樓層高度最高更可達約4.57米，現時可供租賃的單位建築面積介乎488至938方呎，市場預期，由於市場對高規格教學中心的需求甚殷，集團看好有關教育行業的市場潛力，加上項目可供出租的單位持續減少，料項目加租前將掀起最後一輪搶租潮。
「STAR PLACE」位處九龍聯合道18號，由項目步行至多間知名學府僅需約15分鐘，信步即達；此外，項目周邊交通完善，距離港鐵屯馬綫宋皇臺站僅約5分鐘步程，並鄰近多個巴士及小巴站，逾25條巴士線路，方便外區學生及教職員輕鬆往來教育中心。