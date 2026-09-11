灣仔祥豐大廈逾千呎相連單位放售 意向價2000萬｜商廈市況

近期港島核心商業區寫字樓走勢跑贏大市，需求亦見穩健。新近市場罕有錄得地產代理監管局入市，趁低吸納購入灣仔海外信託銀行大廈全層物業作自用，隨即成為市場焦點，亦吸引到不少企業搜羅告士打道一帶的商廈。有業主看準時機，順勢放售旗下灣仔告士打道祥豐大廈中層相連單位，總意向價約2,000萬元，意向呎價則約11,730元；項目更委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售安排。

業主提供一併或分拆出售靈活方案

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次獨家代理出售的物業位於灣仔告士打道128號祥豐大廈17樓B及C室，合共建築面積約1,705方呎，整體意向價約2,000萬元，意向呎價約11,730元。業主更提供一併或分拆出售的靈活方案，滿足不同投資者及用家的置業需求。其中17樓B室建築面積約1,063方呎，以連租約形式出售，意向價約1,220萬元；而17樓C室建築面積則約642方呎，以交吉形式出售，意向價約778萬元。陳權威補充，是次放售單位間隔皆屬方正實用，景觀開揚，適合各類企業作營運總部或作長線收租投資用途。