灣仔祥豐大廈逾千呎相連單位放售 意向價2000萬｜商廈市況

近期港島核心商業區寫字樓走勢跑贏大市，需求亦見穩健。新近市場罕有錄得地產代理監管局入市，趁低吸納購入灣仔海外信託銀行大廈全層物業作自用，隨即成為市場焦點，亦吸引到不少企業搜羅告士打道一帶的商廈。有業主看準時機，順勢放售旗下灣仔告士打道祥豐大廈中層相連單位，總意向價約2,000萬元，意向呎價則約11,730元；項目更委託中原(工商舖)作獨家代理負責銷售安排。
業主提供一併或分拆出售靈活方案
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次獨家代理出售的物業位於灣仔告士打道128號祥豐大廈17樓B及C室，合共建築面積約1,705方呎，整體意向價約2,000萬元，意向呎價約11,730元。業主更提供一併或分拆出售的靈活方案，滿足不同投資者及用家的置業需求。其中17樓B室建築面積約1,063方呎，以連租約形式出售，意向價約1,220萬元；而17樓C室建築面積則約642方呎，以交吉形式出售，意向價約778萬元。陳權威補充，是次放售單位間隔皆屬方正實用，景觀開揚，適合各類企業作營運總部或作長線收租投資用途。
陳權威稱，祥豐大廈位於告士打道，坐擁灣仔核心商業地段，樓高29層，物業外牆採用金色玻璃幕牆設計，外觀具辨識度。大廈由知名物業管理公司提供專業服務，內部設施齊備，配備中央冷氣系統，可滿足各類型企業的營運需求。大廈亦配備有3部載客升降機、1部載貨升降機及2部載車升降機，方便用家出入及貨物運送。此外，大廈設有三層停車場，提供約55個車位，滿足自駕人士及商務訪客的需求。
陳權威續稱，物業交通網絡上佳，具備港鐵雙站優勢，鄰近港鐵灣仔站及會展站，附近亦設有多條巴士及小巴路線，連接港九各區及往來大灣區亦十分方便。物業周邊匯聚各類金融機構、甲級寫字樓及多元化餐飲零售，國際商務交流頻繁，人流密集。加上物業毗鄰國際調解院、香港會議展覽中心等知名地標，緊貼政府大樓及臨近多間五星級酒店，商業配套極為成熟，極具品牌宣傳與地標效益。
地監局入市灣仔寫字樓 帶動告士打道乙廈受追捧
陳權威分析，灣仔核心區商業樓宇需求持續穩健，特別是具備完善停車場設施及優質交通網絡的港島寫字樓，在市場上相當罕有，加上近期地產代理監管局斥資約7,000萬元入市，購入灣仔海外信託銀行大廈21樓全層，折合呎價約9,533元，帶動告士打道乙廈睇樓量上升，而祥豐大廈憑藉其醒目幕牆外觀、優越的港鐵雙站優勢及優質管理，在告士打道屬地標性商廈，向來受企業用家歡迎，放盤量不多，是次中高層相連單位推出市場，相信不論是企業作自用總部或長線收租投資，均極具吸引力，相信是次放售單位將迅速吸引市場買家及投資者目光並爭相洽購。